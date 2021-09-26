Maç sonu 3'lüsü Morutan'dan

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, Göztepe maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü yaptırdı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar tüm takımı tribünlere çağırdı ve alkışladı. Taraftarlar ayrıca mücadelede 1 gol kaydeden Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'dan da 3'lü yaptırmasını istedi. Morutan taraftarların bu isteğini kırmadı ve sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü yaptırdı. - İSTANBUL