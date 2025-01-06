Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Spor

Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sırasında arkadan istifa sesleri yükseldi. Ilıcalı'nın o anlardaki surat ifadesi de kameralara yansıdı.

06.01.2025 08:25  Güncelleme: 08:34
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Galatasaray'ın ligde ittirilerek lider yapıldığını ve Fenerbahçe'ye haksızlıklar yapıldığını iddia etti.

CANLI YAYINDA KONUŞURKEN "YÖNETİM İSTİFA" DEDİLER

Ilıcalı, yaptığı açıklamalar sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Fenerbahçe taraftarları, Acun Ilıcalı'nın konuşma yaptığı sırada ''Yönetim istifa, konuşma istifa'' tepkisini gösterdi.

Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

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Son Dakika Spor Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Turgay Kayaoğlu:
    kendi başarısızlıklarını örtmek için sağa sola çamur atmaktan başka bir işi yok süper ligi masterchef veya srovior sanıyor taraftara kulak tıkamış illede Galatasaray diyor demekki Galatasaray çok büyük bir takım dillerinden dusuremediklerine göre 101 7 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Acun ağladıkça ağla Survivor merkebi seni 67 2 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Koskoca fenerbahçe cumhuriyetini ne hale getirdiniz. Gs müzesini kupalarla doldururken siz cebinizi doldurma derdindesiniz.. 51 4 Yanıtla
  • Oooo:
    Gs gelmiş kadıköyde ezerek yenmiş. Bir tebrik et be adam 46 1 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Hep hakem hep hakem, hakemlerde günah keçisi oldu, sen ne oynadın ona bak maçta varlık gösterebildin mi pozisyon bulup değerlendirebildin mi kendi oynadığın maçına bak teknik direktörüne bak 34 2 Yanıtla
  • mahmut bilgin:
    ııı eee uuu 32 1 Yanıtla
  • Seko:
    buda Acun a ders olsun birazda takımının kötü futbolunu konuşsun aklı Fikri GS da algıcı Acun 28 1 Yanıtla
  • Bahri Mertoglu:
    Fener'e en büyük kazık bu işte böyle devam keeee 24 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Tam olarak kendisini tarif etmiş..E biz bunları zaten biliyoruz Televoleden.. 18 0 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    bu adamın işi gücü Galatasaray olmuş. ligin ilk yarısı Galatasaray hiç kırmızı kart görmüyor diyordu şimdi ise Galatasaray içeride hiç kırmızı kart görmüyor söylemine devam ediyor 17 0 Yanıtla
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