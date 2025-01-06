Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Galatasaray'ın ligde ittirilerek lider yapıldığını ve Fenerbahçe'ye haksızlıklar yapıldığını iddia etti.
Ilıcalı, yaptığı açıklamalar sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Fenerbahçe taraftarları, Acun Ilıcalı'nın konuşma yaptığı sırada ''Yönetim istifa, konuşma istifa'' tepkisini gösterdi.
Son Dakika › Spor › Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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