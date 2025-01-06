Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Turgay Kayaoğlu:

kendi başarısızlıklarını örtmek için sağa sola çamur atmaktan başka bir işi yok süper ligi masterchef veya srovior sanıyor taraftara kulak tıkamış illede Galatasaray diyor demekki Galatasaray çok büyük bir takım dillerinden dusuremediklerine göre