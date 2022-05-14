Maç sonu gergin anlar! Kaptan taraftara küfür edince yumruğu yedi - Son Dakika
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Maç sonu gergin anlar! Kaptan taraftara küfür edince yumruğu yedi

14.05.2022 23:20

Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, bugün Bandırmaspor'a deplasmanda 4-2 yenilerek Süper Toto 1. Lig'den düştü. Bursaspor kaptanı Burak Altıparmak'ın maç çıkışı takıma tepki gösteren taraftarlara küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle arbede çıktı. Bir taraftar kaptan Altıparmak'ı yumrukladı.

Bursaspor, kötü giden sezonun ardından Süper Toto 1. Lig'den düştü. Bugün deplasmanda Bandırmaspor'a 4-2 yenilen yeşil beyazlı ekip, 35 maçta 41 puan toplayabildi. Böylece Bursaspor'un küme düşüşü ligin bitimine 1 hafta kala kesinleşmiş oldu.

STATTAN 3 BUÇUK SAAT SONRA ÇIKABİLDİLER

Yenilginin ardından taraftar takıma tepki gösterirdi. Bursaspor, tepkiler nedeniyle Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndan 3 buçuk saat sonra çıkabildi. Bir grup taraftarın tepkisi ile karşılaşan Bursasporlu oyuncular ve teknik heyet, takım otobüsüne protestolar eşliğinde bindi.

KAPTAN TARAFTARA KÜFÜR EDİNCE YUMRUĞU YEDİ

Futbolcuların takım otobüsüne bindiği anda gelen tepkiler üzerine otobüsten inen kaptan Burak Altıparmak ile taraftarlar arasında arbede yaşandı. Tepkiler nedeniyle küfürlü konuşan Altıparmak'a bir taraftar yumruk attı. Polisin araya girmesiyle olay daha da büyümeden kapatıldı.

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