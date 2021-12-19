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Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran görüntü! Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası - Son Dakika

Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran görüntü! Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası

19.12.2021 21:37

Kadıköy'de 2-2 biten Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra tribünlerde kavga çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ortalığı ayağa kaldırdı. Taraftarların patlamış mısır fırlattığı tribünde hedefin Başkan Ali Koç olduğu iddia edildi.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Beşiktaş maçından sonra çılgına döndü. Fenerbahçe 2 kez öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Ali Koç'un 4 yıllık başkanlık döneminde beklentilerin uzağında kalması taraftarları çıldırttı.

Maç sonu ortalığı ayağa kaldıran görüntü! Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı

POLİS GİRDİ

Maraton tribününde çıkan kavga stada yayıldı. Çevik kuvvet müdahale etti. Taraftarların tribünlere patlamış mısır fırlattığı görüntü sosyal medyayı salladı. Taraftarların orada Ali Koç'u hedef aldığı iddia edildi.

Maç sonu ortalığı ayağa kaldıran görüntü! Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı
Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran görüntü! Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran görüntü! Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran görüntü! Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası - Son Dakika
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