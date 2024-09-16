Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi - Son Dakika
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Spor

Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi

Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor\'dan ırkçılık tepkisi

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan maç sonrasında futbolcu Simon Banza'ya yönelik ırkçılık içeren sosyal medya paylaşımlarını kınadı. Kulüp, bu tür çirkin saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, gereken hukuki adımların hızlıca atılacağını duyurdu.

16.09.2024 09:19
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Trabzonspor, Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medyada Simon Banza'ya yönelik yapılan ırkçı paylaşımlara tepki gösterdi.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile oynadığımız maç sonrası futbolcumuz Simon Banza'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımları şiddetle kınıyoruz. Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi

Sosyal Medya, Trabzonspor, Beşiktaş, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sadece Beşiktaş:
    KÜÇÜK SİNEK MİDE BULANDIRIR Trabzonspor HİÇ BİR ZAMAN BEŞİKTAŞIN RAKİBİ OLMAMIŞTIR OLAMAZDA. 115 188 Yanıtla
  • Çelikk:
    İyi Olmuş 16 111 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka:
    bu simon trabzonun başına bela olacak adam kendini yerden yere atıyor ve çok full yapıyor futbolcu değil 47 69 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    peygamber efendimiz buyuruyor,ki Irkçılık Yapan Bizden Değildir. 82 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    haa buraya kim ırkçılık yaptı daa hahahaha :)) 17 60 Yanıtla
  • Murat Kanat:
    Yine Trabzon yine olay 39 29 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    çok itici bir tip ve çok atıyor kendini ve kalite oyuncu değil 22 32 Yanıtla
  • Mehmet Güney:
    ırkçılık en aşşağlık şeylerden biridir ama trabzon eğer buna karşı çıkıyorsa ülkede iyiye giden bişey var demektir. 23 6 Yanıtla
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