Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri - Son Dakika
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Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo\'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, A Milli Takım'ı 3-0 yendikleri maçın ardından milli yıldızımız Arda Güler ile kısa süreli sohbet etti. Ronaldo, soyunma odasında Arda'ya gülümseyerek "Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum" dedi. Tecrübeli futbolcunun bu hareketi genç futbolcuyu heyecanlandırdı. 39 yaşındaki Ronaldo'nun maçın ardından kendisiyle selamlaşmak isteyen Arda Güler'i görmezden gelmesi ise çok konuşulmuştu.

23.06.2024 16:52
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Portekiz'in dünyaca ünlü süperstarı Cristiano Ronaldo, A Milli Takım ile oynanan maçın ardından Arda Güler ile kısa süreli sohbet etti.

RONALDO, ARDA'YA KARŞILIK VERMEMİŞTİ

Portekiz'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erden karşılaşmanın ardından A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Cristiano Ronaldo ile selamlaşmak istedi. Cristiano Ronaldo, Arda Güler'i görmezden geldi ve milli futbolcuya cevap vermedi. Arda'nın eliyle Ronaldo'nun göğsüne dokunmasına rağmen yıldız futbolcudan karşılık alamaması çok konuşuldu.

"RUH HALA AYNI"

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, soyunma odasında Arda Güler'e gülümseyerek "Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum..." dedi. Haberde "Cristiano ile sohbet etmek Arda'yı çok heyecanlandırdı çünkü futbol dünyasında ve özellikle Real Madrid'de başardığı her şey için onu her zaman idollerinden biri olarak kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

"ARDA GÜLER HER ŞEYİ DENEDİ"

Haberde Arda Güler'in Portekiz maçında oyuna sonradan girmesine rağmen takımını ateşlediği belirtildi. Arda Güler'in Türk taraftarların idolü olduğu vurgulanan haberin detayında "Gerçek şu ki Güler her şeyi denedi; hem pas veren hem de kaleye şut atan bir oyuncuydu. Oyuna girer girmez takımının en tehlikeli oyuncusu oldu ve oyuna anlam kattı. Bu yüzden şu anda tüm Türk taraftarların idolü o. Çünkü 19 yaşında tüm sorumluluğu alıyor" denildi.

"ÖNÜNDE UZUN YILLAR VAR"

Arda Güler'in önünde uzun bir gelecek olduğu belirtilen haberde "Cristiano kariyerinin sonuna yaklaşıyor ama Arda'nın önünde daha uzun yıllar var. Önünde Türk milli takımına liderlik etmek ve Real Madrid'de adını duyurmak gibi heyecan verici mücadeleler var. İlki şimdiden kendini göstermeye başlarken, ikincisi sezon sonunda bunu yapmaya başladı. Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon ona daha fazla dakika vermesi umuluyor çünkü oyuncu sahada kendini göstermeye başladı" ifadelerin kullanıldı.

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Son Dakika Spor Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gursel kalen: Soyunma odasında Ronaldo ile koştu haberi asılsız haber. Konuşmuşsa da demiştir senden Real Madrid futbolcusu olmaz kendini kandırma. Bir an önce kendine göre oynayabileceğin bir kulüp bul demiştir. 6 43 Yanıtla
    Berat Yavuz: Sakin ol gürsel bu kadar kıskanç oldun belli etme bir genç dünyanın en iyi kulübün transfer olmuş ise bu bir başarıdir tebrik etmesin bil 18 2 mukremin Akcer: Bence sabırlı ol çok çalış başarılı olacaksın demiştir Ronaldo'nun senin kadar art niyetli olacağını düşünmüyorum 7 1
  • Muslum Aslan: Ronaldo dünya da en iyi futbolcu su ,turkiye ye gol atmamak için elin den geleni yaptı 14 4 Yanıtla
    Gursel kalen: Aynen öyle yaptı. Portekiz 10 kişi oynadı diyebilirim. Bu kadar isteksiz oynadığını ilk defa gördüm. 7 1
  • Murat Çoker: yaaa yeter be abi arda arda bi once bisiler yapsn sonra konusalm ya bi basari kazansn durun da gormemisin oglu olmuş misali 1 2 Yanıtla

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