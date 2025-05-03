Maç sonunda itiraf etti: Galatasaray'dan ayrılmak istediğim zamanlar vardı - Son Dakika
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Maç sonunda itiraf etti: Galatasaray'dan ayrılmak istediğim zamanlar vardı

Maç sonunda itiraf etti: Galatasaray\'dan ayrılmak istediğim zamanlar vardı

Galatasaray'da Lucas Torreira, Süper Lig'de oynanan EMS Yapı Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

03.05.2025 21:59
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Galatasaray'ın EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

Karşılaşmayla ilgili yorumlarda bulunan Torreira, maçı hak ettiklerini söyleyerek, "Genel anlamda çok mutluyum. Takım çalışmasının bir sonucu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Seviyesi yüksek bir takımız. Herkesi tebrik ediyorum. İnsanları mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Çok zor maçlar var önümüzde, konsantre olarak her maçı en önemli maç diye görmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"GİTMEK İSTEDİĞİM ZAMANLAR OLDU"

Takım arkadaşı Mario Lemina hakkında sorulan soruya cevap veren Torreira, "Mario geldiğinden bu yana daha fazla serbestlik kazandım ama bu çok çalışmayla, birbirimiz için mücadele etmemizle ilgili. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kulübü ve şehri çok seviyorum. Bana yardımcı olan harika bir Türk grubu var. Zor zamanlarım oldu ve gitmek istediğim zamanlar oldu ama birlikte bunları atlattık. Şu anda keyfim çok yerinde. Galatasaray için oynamaktan gurur duyuyorum her zaman." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 45 maça çıkan Torreira, 6 gol atarken, 7 golün de pasını verdi.

Lucas Torreira, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonunda itiraf etti: Galatasaray'dan ayrılmak istediğim zamanlar vardı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Tony Montana:
    SÜRÜNGEN 0 84 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    atom karınca 51 2 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    bide hak ettiğimiz bir galibiyet diyor :)) 0 30 Yanıtla
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