Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti - Son Dakika
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Spor

Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti

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Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 yenilen Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonunda Okan Buruk'la selamlaşmadan sahadan ayrıldı.

07.10.2024 09:09
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Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'un hocası Fatih Tekke, maç sonu takıma sinirlenerek Okan Buruk'la selamlaşmadan sahadan ayrıldı.

SERDAR BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Ancak maç sonu gergin anlar yaşandı. Galatasaraylılar, son dakikalarda penaltı beklerken, Alanyaspor'da Serdar Dursun'un kaçırdığı gol bir hayli tepki topladı.

OKAN BURUK'LA EL SIKIŞMADI

Muhabirimiz Ercan Ertan'ın aktardığına göre, Alanyaspor'un hocası Fatih Tekke, maç sonu Okan Buruk'un elini sıkmadan soyunma odasına gitti.

Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk\'la selamlaşmadan gitti

Fatih Tekke, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Beykozlu:
    Slm Verilecek Adam değil o da anlamış demekki 52 49 Yanıtla
  • Ankara null:
    s..git cokta fifi sapla gec okannnn 27 22 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Fatüh tekke kim ki 22 17 Yanıtla
  • Musa Yüce:
    Çokta tınnnn 25 13 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Sıradan bir takımın sıradan hocası yok hğkmünde 21 12 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ahh Kendini Ne Sanıyor Acaby 23 10 Yanıtla
  • Ensar Aktaş:
    Sokan burak adamı deli eder 13 8 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    teknik adamlarımıza avrupa da oynanan maçlarını izletmemiz gerek, zira maç sonlarında sonuç ne olursa olsun teknik adamların davranışlarını görmelerinde fayda var, nedir bu saygısızlık ? birbirlerini tebrik etmek bu kadar mı zor ? 7 2 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    Karşı karşıya kaçırılan toplardan biri daha gol olsa sarılırdı boynuna, bunlar biz top oynadık ve daha iyiydik ama kazanamadık kandırmacaları! Son dk da duran top bulmuşsun kenardan topçulara yan oyna diyorsun! 5 2 Yanıtla
  • Behzat:
    son pozisyon da bırakma orta yapsınlar sonra selâm verme geç bunları. 4 2 Yanıtla
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