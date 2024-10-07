Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk\'la selamlaşmadan gitti

süleyman hakan gökşen:

teknik adamlarımıza avrupa da oynanan maçlarını izletmemiz gerek, zira maç sonlarında sonuç ne olursa olsun teknik adamların davranışlarını görmelerinde fayda var, nedir bu saygısızlık ? birbirlerini tebrik etmek bu kadar mı zor ?