Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'un hocası Fatih Tekke, maç sonu takıma sinirlenerek Okan Buruk'la selamlaşmadan sahadan ayrıldı.
Ancak maç sonu gergin anlar yaşandı. Galatasaraylılar, son dakikalarda penaltı beklerken, Alanyaspor'da Serdar Dursun'un kaçırdığı gol bir hayli tepki topladı.
Muhabirimiz Ercan Ertan'ın aktardığına göre, Alanyaspor'un hocası Fatih Tekke, maç sonu Okan Buruk'un elini sıkmadan soyunma odasına gitti.
Son Dakika › Spor › Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti - Son Dakika
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