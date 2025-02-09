Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı - Son Dakika
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Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Takımın ikinci golünü atan yeni transfer Anderson Talisca, gol sevincini yaşarken tribünlerden fırlatılan bir bardak suyun kafasına isabet etmesi sonucu şaşkınlık yaşadı. Brezilyalı yıldız, bir süre yerde kaldıktan sonra küçük bir müdahale ile oyuna devam etti.

09.02.2025 17:05  Güncelleme: 17:16
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Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken takımının ikinci golünü atan yeni transfer Anderson Talisca, gol sevincini yaşarken neye uğradığını şaşırdı

TRİBÜNDEN FIRLATILAN BARDAK SU KAFASINA İSABET ETTİ

Brezilyalı yıldız, 43. dakikada Kostic'in sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına açtığı ortada 6 pasın içinde kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve sarı-lacivertlileri 2-0 üstünlüğe taşıdı. Talisca, gol sevincini yaşamak için gittiği korner bayrağı civarında tribünlerden fırlatılan bardak suyun kafasına isabet etmesinin ardından kendisini bir anda yerde buldu. Bir süre sonra yerden kalkan 31 yaşındaki futbolcu, küçük bir müdahalenin ardından oyuna devam etti.

İşte o anlar;

Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

2 MAÇTA 2 GOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurum FK karşılaşmasında oyuna sonradan girerek sarı-lacivertli formayı giydiği ilk maçta yeni takımında ilk gol sevincini yaşayan Anderson Talisca, Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmada da fileleri havalandırarak Fenerbahçe'deki ilk lig golünü atmış oldu. Talisca'nın 2 maçta 2 golü bulunuyor.

Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Murat Özden:
    mermi yedi sanki 43 117 Yanıtla
    Mustafa Görmüş:
    toreira nefes alırken düşüyo gt kılı 0 0
  • Tarık Yüce:
    Fenerbahçe düşmanlarına girsin Talisca'nın kafası 79 36 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    çekemiyorlar hani la iş yapamaz diyen tinerciler vardı 36 35 Yanıtla
    VillaUmut:
    Öyle bir şey kimse demedi, ayrıca o maddeyi Alanyalılar attı, tinercilerle ne alakası var? ŞL’de grup liderliği de gelir o zaman size 35 yıl sonra :)) 0 8
  • Tarık Yüce:
    Ligin tüm küçüklerini üst üste koya koya ilerliyoruz, kudurun. Kudurta kudurta gelmeye devam ediyoruz 33 25 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Antrenmansız haliyle şov yapıyor Talisca, kıskananlar kudurmakta haklı bişey diyemem :) ferhoştitine özel olarak girsin ahahahaa 30 17 Yanıtla
  • recep balcı:
    onun bunun çocukları her yerde 17 8 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Murtoş mali gördün mü konuşuyon. Mermiden beter sert atıldı şişe patladı. Atanı bulun silkin cezalandırın sonra da keskin nişancı yapın oedını nasıl tutturduysa 6 5 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    15 milyon euro nedir yahu yazık bu ulkenin parasına. 5 6 Yanıtla
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