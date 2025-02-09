Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı

Spor

Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken takımının ikinci golünü atan yeni transfer Anderson Talisca, gol sevincini yaşarken neye uğradığını şaşırdı

TRİBÜNDEN FIRLATILAN BARDAK SU KAFASINA İSABET ETTİ

Brezilyalı yıldız, 43. dakikada Kostic'in sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına açtığı ortada 6 pasın içinde kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve sarı-lacivertlileri 2-0 üstünlüğe taşıdı. Talisca, gol sevincini yaşamak için gittiği korner bayrağı civarında tribünlerden fırlatılan bardak suyun kafasına isabet etmesinin ardından kendisini bir anda yerde buldu. Bir süre sonra yerden kalkan 31 yaşındaki futbolcu, küçük bir müdahalenin ardından oyuna devam etti.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

2 MAÇTA 2 GOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurum FK karşılaşmasında oyuna sonradan girerek sarı-lacivertli formayı giydiği ilk maçta yeni takımında ilk gol sevincini yaşayan Anderson Talisca, Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmada da fileleri havalandırarak Fenerbahçe'deki ilk lig golünü atmış oldu. Talisca'nın 2 maçta 2 golü bulunuyor.