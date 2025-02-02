Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı - Son Dakika
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Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, ilk yarının uzatma dakikalarında Skriniar'ın ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko penaltııy gole çevirirken, penaltıya sebebiyet veren Olawoyin ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

02.02.2025 20:14
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısının sonunda sarı-lacivertliler penaltı kazandı, konuk takım ise 10 kişi kaldı.

UZATMALARDA KIRMIZI KART VE PENALTI

Fenerbahçe, ceza sahası içerisinde Olawoyin'in müdahalesinin ardından Skriniar'ın yerde kalmasıyla penaltı bekledi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, incelemenin ardından beyaz noktayı gösterdi. Penaltıya sebep olan ve 21. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kartı bulunan Olawoyin de bu pozisyonun ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko, fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.

İşte o pozisyon;

Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Edin Dzeko, Rizespor, Kadıköy, Futbol, Spor, Çay, Son Dakika

Son Dakika Spor Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Burak Gürsoy:
    oe fenerbahçeliler konuşsanıza 244 306 Yanıtla
  • Faruk Alver:
    Fenerin hakemleri her zaman ki gibi iş başında 263 269 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    Ne olacak hakemler baktı maç gidiyor dur deriler şikebahçe 208 231 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Klasik Penaltıbahçe mağlup oldukları zaman haram puan peşinde 184 212 Yanıtla
  • Ali Arat:
    fb hakemlerin adini hizir koysun. masallah oyñe yetisiyorlsr ki. fenerasyon is basinda 163 184 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Amrabat kırmızı görmesin diye var devreye girip olmayan penaltı verdi 138 183 Yanıtla
  • 541154:
    ben bir tür olarak utanıyorum boyle bir şike olamaz. dünyaya rezıl oluyoruz. ne penaltı nede kart 122 123 Yanıtla
  • Adem Çivici:
    uzatma az oldu 15/20 dakika olacaktı 97 93 Yanıtla
  • utku ergün:
    iyi olmuş çaycılara 54 84 Yanıtla
  • Çelikk:
    Belçikalı hakem var 44 11 Yanıtla
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