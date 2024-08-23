Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı - Son Dakika
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Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı

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Young Boys-Galatasaray maçında büyük tepki çeken penaltı kararının ardından Alman hakem Daniel Siebert, kararını açıkladı. Siebert, Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarpan topa neden penaltı çaldığını, 'Çünkü o pozisyonda topun kaleye gitme ve gol olma ihtimali vardı. Bu yüzden bu pozisyon dünyanın her yerinde sarı kart ve penaltıdır.' şeklinde ifade etti.

23.08.2024 10:29
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Young Boys- Galatasaray maçında Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarpan topta verdiği penaltı kararı büyük tepki gören Alman hakem Daniel Siebert'in, vücuttan seken topa neden penaltı çaldığını oyunculara açıkladığı öğrenildi.

VAR'A GİDİP PENALTI ÇALDI

Darian Males'in ceza sahası içinden çektiği şutta Abdülkerim Bardakcı'nın topa elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle VAR hakemi Christian Dingert, hakem Daniel Siebert'e izleme tavsiyesinde bulundu. Pozisyonu monitörden inceleyen Siebert, penaltı noktasını gösterdi ve ilk yarıdan sarı kartı olan Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü. 86. dakikada topun başına gelen Filip Ugrinic, skoru 3-2'ye getirdi.

"GOL OLMA İHTİMALİ VARDI"

Alman hakem Daniel Siebert'in, Abdülkerim'in eline çarpan topta penaltıya hükmedip tecrübeli oyuncuyu ikinci sarıdan atması, Galatasaray cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. Sarı-kırmızılı oyuncuların son düdüğün ardından Siebert'e, "Nasıl olur da vücuttan sekerek ele çarpan topa penaltı verirsiniz? Dünyanın hiçbir yerinde buna penaltı çalınmaz" diye çıkıştığı ortaya çıktı. Siebert'in de Galatasaraylı oyunculara, "Çünkü o pozisyonda topun kaleye gitme ve gol olma ihtimali vardı. Bu yüzden bu pozisyon dünyanın her yerinde sarı kart ve penaltıdır" dediği öğrenildi.

Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray\'a neden penaltı verdiğini açıkladı

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Son Dakika Spor Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • ferhat eser: süper ligin son 2 sezonu incelensin diyoruz galatasaraylılar kriz geçiyor acaba neden 61 117 Yanıtla
    Semih ince: 50 puan fark yemişsin hala konusuyorsun 0 0 Semih ince: Heryerdesin bi sus be 0 0 Semih ince: Sayende bu haber sitesine girmeyeceğim 0 0 Fehmi Kaya: Doğduğun gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. Hamama vardın harman tutuştu. Askere gittin muharebe çıktı. Köye döndün sel bastı, ekine kıran girdi. Salgın çıktı insana kıran girdi! 0 0 Fehmi Kaya: Doğduğun gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. Hamama vardın harman tutuştu. Askere gittin muharebe çıktı. Köye döndün sel bastı, ekine kıran girdi. Salgın çıktı insana kıran girdi! ey feroş 0 0 Bilişim Hurda: o yüzden mi yabancı var gelince Fenerbahçe beleş penaltı alamaz oldu. o uzağa gitme geçtiğimiz haftaya'daki maçları incele yeterli Ama sen de o kapasite yok sanırım 0 0
  • Cemil Ermete: neden iki tane net korneri vermeyip yerine sarı kart gösterdiğini, barışa yapılan faulden sonra rakip oyuncuya ikinci sarı kart göstermediğini, Abdülkerim e verdiği ilk sarı kartın aynısını rakip oyuncu yapınca ikinci sarıdan atmadığını da açıklasın operasyon çocuğu. 42 12 Yanıtla
    Emir Kozcu: Collina maçı yorumluyor masaallah:)) 0 0 Bilişim Hurda: akşam maçı izlemişsin kardeş hem de gözünle izlemişsin Bazıları gibi başka taraflara öyle değil 0 0
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