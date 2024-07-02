Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı - Son Dakika
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Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı

Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya\'nın Milli Takım\'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek için son 16 turunda Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Avusturya basını, TSİ 22.00'de oynanacak zorlu karşılaşma için geri sayım sürerken Avusturya'nın ay-yıldızlılara karşı hazırladığı planı manşetlere taşıdı. Avusturyalı futbolcuların antrenmanlarda penaltı atışları çalıştığı ortaya çıktı.

02.07.2024 18:56
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A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakaya yoğun ilgi gösteren Avusturya basını, maça saatler kala dikkat çeken yazılar kaleme alındı ve ilginç ifadeler kullandı.

İşte Türkiye maçının Avusturya basınındaki yansımaları;

DER STANDARD: HER ŞEY SAAT GİBİ İŞLİYOR

"Bu tarihi bir maç olabilir çünkü daha önce hiçbir Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yer almamıştı. Ancak Avusturya'nın başarısına karşı çıkacak çok az şey var. İlerleme adına en iyi argüman takımın durumu. Her şey saat gibi işliyor, oyuncular odaklanmış durumda ve ne yapabileceklerini biliyorlar."

KRONE: TÜRKLER SADECE ROL YAPABİLİR

"Büyük tutku Türklerin bir silahı ama aynı zamanda bir tehlike. Montella "Soğukkanlılığımızı korumalıyız," diye yalvardı. Ancak Türkiye bu konuda sadece rol yapabilir.

"TÜRKLER DAHA FAZLASINI İSTİYORLAR"

Türkiye'nin performansı ilk zamanlarda ülkelerinde çok eleştirildi, ancak şimdi coşku filizlenmeye başladı. Daha fazlasını istiyorlar. Sarı kart cezalısı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu moral bozucu, o takımın ateşleyicisi, ruhu, kaptanı. Avusturya karşısında fark yaratamayacak.

"AVUSTURYA ANTRENMANDA PENALTI ÇALIŞIYOR"

Avusturyalılar antrenmanlarda penaltı atışları çalışıyorlar. Beyinlerinde yeterince domuz yağı olduğu için, eleme maçlarında ya hep ya hiç olduğunu biliyorlar. Kazanmanın tek alternatifi uçmaktır. Bu da yaklaşım açısından neredeyse hiçbir şeyi değiştirmiyor. Herkes "Biz kendimize bakıyoruz" diyor. Türk taraftarlar stadyumda çoğunlukta olacak. Bu da kimseyi korkutmuyor."

OE24: YEREL EKONOMİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

"Bu maçı taraftarların büyük sevincinin yanı sıra yerel ekonomi de yılın en önemli futbol olayını dört gözle bekliyor. Perakendeciler, 50 milyon avroluk ek satış bekliyor ve yaz peri masalımız devam ederse, yiyecek içecek ticareti, taraftar ürünleri satışları vb. daha da artacak. Avusturya Milli Takımı'nın ateşi sadece Avusturya'yı sarmıyor. Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipleri bile ülkemizi seviyor. Atkılar ve formalar şu anda Almanya'nın bazı bölgelerinde tükenmiş durumda. Brandenburg Kapısı'nın önündeki taraftar kuyruğu da 16. tur maçları için bir istisna yapıyor. Başlangıçta sadece DFB takımının maçları, Olimpiyat Stadı'ndaki maçlar ve çeyrek finalden itibaren tüm maçlar burada gösterilecekti, ancak sayısız taraftar talebi nedeniyle bugün bir istisna yapılıyor."

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Son Dakika Spor Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Acar: Adamlar 50 m Euro gelir bekliyorlar mutlu hissediyorlar biz 3 futbolcuya yıllık ücret diye veriyoruz yenebilirmiyiz diye düşünüyoruz 8 1 Yanıtla
  • Turkoğlu null: avrupa Avusturyayı ister tabi! Şampiyonadaki Tek müslüman ülkeyiz Normal yani 6 0 Yanıtla
  • Serdar: arkadaş bu yayına ne oluyor TRT bir maçı izletemeyecekmi bize ?? 6 0 Yanıtla

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