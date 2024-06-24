Macaristan, İskoçya'yı 1-0 yenerek son 16 şansını sürdürdü - Son Dakika
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Macaristan, İskoçya'yı 1-0 yenerek son 16 şansını sürdürdü

Macaristan, İskoçya\'yı 1-0 yenerek son 16 şansını sürdürdü

Macaristan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda son maçında İskoçya'yı 90+10. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve grubu 3. sırada tamamladı. Macarlar böylelikle elenmekten kurtuldu ve gruptan çıkmak adına ümitlerini korudu. Öte yandan Macar futbolcu Barbanas Varga, karşılaşmanın 69. dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalarak baygınlık geçirdi. Varga, daha sonra sedye ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

24.06.2024 00:07
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan maçı Macaristan 1-0 kazandı ve grubu 3. sırada tamamlayarak son 16 şansını sürdürdü.

90+10'DA ELENMEKTEN KURTULDULAR

Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımında etkisiz oyunuyla geçildi. İkinci yarıda baskısını artıran Macaristan aradığı golü son saniyelerde buldu. Karşılaşmanın 90+10. dakikasında kendi yarı sahasından hızlı hücuma çıkan Macaristan Csoboth'un attığı golle EURO 2024'te gruptan çıkmak adına ümitlerini korudu.

BARNABAS VARGA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Karşılaşmanın 69. dakikasında Macar futbolcu Barbanas Varga, girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalarak baygınlık geçirdi. Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü. Sağlık ekibinin müdahalesi sonucu Macar futbolcu sedye ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

SON MAÇLARIN ARDINDAN A GRUBU PUAN DURUMU

1- Almanya: 7 puan/+6 averaj

2- İsviçre: 5 puan/+2 averaj

3- Macaristan: 3 puan/-3 averaj

4- İskoçya: 1 puan/-5 averaj

MACARİSTAN BEKLEMEYE GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte üç maç sonunda 1 puanda kalan İskoçya son sırada kalarak turnuvaya veda etti. Macaristan ise 3 puana yükselerek grubunu üçüncü tamamladı. Macarlar böylece rakiplerinin alacağı sonuçlara göre en iyi üçüncüler sıralamasında yer alarak üst tura çıkmayı bekleyecek.

Macaristan, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Macaristan, İskoçya'yı 1-0 yenerek son 16 şansını sürdürdü - Son Dakika

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