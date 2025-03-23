Macaristan'da büyük saygısızlık! Milli maçta İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar - Son Dakika
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Macaristan'da büyük saygısızlık! Milli maçta İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar

Macaristan\'da büyük saygısızlık! Milli maçta İstiklal Marşı\'nı ıslıkladılar

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'a konuk oldu. Macar taraftarlar, skandal bir harekete imza atarak karşılaşma öncesindeki seramonide İstiklal Marşı'nı ıslıkladı. Macarların çirkin hareketi, marş okunurken devam etti.

23.03.2025 21:36
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A Milli Takımımız, İstanbul'da 3-1 kazandığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının rövanşında Macaristan'a konuk oldu. Macar taraftarlar, Puskas Arena'da oynanan mücadele öncesinde skandal bir hareket yaptı.

İSTİKLAL MARŞI'NI ISLIKLADILAR

Mücadele öncesindeki seremonide milli marşımız olan İstiklal Marşı okunurken Macar tribünlerinden ıslık sesleri yükseldi. Islık sesleri marş boyunca devam etti. Macar taraftarların bu çirkin hareketi tepki çekti.

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Son Dakika Spor Macaristan'da büyük saygısızlık! Milli maçta İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Cemil Moroglu:
    bizde de kurtler ıslıklıyor ama bu ülkenin her türlü nimetinden faydalaniyorlar. 121 38 Yanıtla
  • ömer duman:
    macarlar da kürt galiba 102 39 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Macarlara birde Türk denir.Nasıl Türksünüz? 115 4 Yanıtla
  • Hakan Uzuner:
    Mohaç meydan muharebesi akıllarına geldi herhalde.... 105 5 Yanıtla
  • Recep Kocak:
    demekki yaraları var 99 6 Yanıtla
  • ali veli:
    bedelini ödediler 3 tane kazık şey aman gol çaktık 64 1 Yanıtla
  • Erkan almanya:
    biz her devketi islikmixoz sorun yok onlar bizi islikladi büyük saygisizlik mis 10 39 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Yobazlıktan başka birşey değil 31 3 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Dinime söven Müslüman olsa diye bir laf var.bunu diyen sanki her maç gelen milli takımın milli marşını ıslıklayan Türkiye değil 1 21 Yanıtla
  • 6490203:
    zikip attık bizde 10 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Macaristan'da büyük saygısızlık! Milli maçta İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar - Son Dakika
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