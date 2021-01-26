Maccabi Playtika Tel Aviv: 82-75 - Son Dakika
Üye Girişi
Maccabi Playtika Tel Aviv: 82-75

Maccabi Playtika Tel Aviv: 82-75

26.01.2021 22:55

Ata SELÇUK / SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Milos KoljensicFENERBAHÇE: Brown 7, Guduric 11, Melih Mahmutoğlu 8, O'Quinn, de Colo 16, Pierre 15, Vesely 18, Eddie 3, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 2MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Bryant 18, Wilbekin 15,...

Ata SELÇUK/

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Milos Koljensic

FENERBAHÇE: Brown 7, Guduric 11, Melih Mahmutoğlu 8, O'Quinn, de Colo 16, Pierre 15, Vesely 18, Eddie 3, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 2MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Bryant 18, Wilbekin 15, Jones, Caloiaro 2, Hunter 4, Dorsey 9, Dibartolomeo 8, Blayzer 3, Bender 7, Zizic 4, Zoosman 51'İNCİ PERİYOT: 17-21İLK YARI: 36-353'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53

Turkish Airlines EuroLeague 22'nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 82-75 mağlup etti.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe Beko; Nando de Colo, Marko Guduric, Edgaras Ulanovas, Jan Vesely ve Ahmet Düverioğlu ilk 5'iyle başladı. Konup ekip Maccabi Playtika Tel Aviv ise Scottie Wilbekin, Angelo Caloiaro, Elijah Bryant, Dragan Bender ve Othello Hunter ilk 5'iyle parkeye çıktı.Müsabaka iki ekibin karşılıklı basketleriyle başlarken, İsrail temsilcisi televizyon molasına 12-10'luk üstünlükle girdi. Savunmadaki sertliğini sürdüren deplasman ekibi, ilk periyodu 21-17 üstün kapattı.İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, hücumdaki etkinliğini ve savunmadaki sertliğini artırdı. Sarı lacivertli ekip molaya 7 sayı farkla (30-23) önde girerken, sonrasında toparlanan Maccabi Playtika Tel Aviv, farkı 1 sayıya indirdi ve ilk yarı 36-35 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile sonuçlandı.3'üncü periyotta hücumdaki etkinliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın final periyoduna 60-53'lük üstünlükle girdi.Maçın son periyodunda skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı lacivertliler, parkeden 82-75 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı lacivertli ekip 12'nci galibiyetini elde ederken, deplasman ekibi ise 12'nci mağlubiyetini yaşadı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Tel Aviv, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maccabi Playtika Tel Aviv: 82-75 - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Depremler Kozmik Radyasyon ile İlişkili Olabilir
00:25 Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın teknik ekibine katılacak iddiası
00:21 Yapılan bir araştırma depremlerin önceden tahmin edilebileceğini gösterdi
00:21 Deneyimli hocanın yardımcısı olacak! Burak Yılmaz, Süper Lig devine imzayı atıyor
00:17 Güngören Belediye Başkanı Demir'in Sokakta Senegalli Saat Satıcısıyla Diyalogu Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı
00:13 Belediye başkanının Senegalli saatçiyle diyaloğu izleyenlere tebessüm ettirdi
23:46 Manisa'da Fabrikada Yangın Çıktı
23:41 Manisa'da dev tesis alev alev yanıyor! Akşam saatlerinde başlayan yangın, hala söndürülemedi
23:01 Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar ve altın rekor kırdı
22:57 Merkez'in faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 01:02:50. #1.13#
SON DAKİKA: Maccabi Playtika Tel Aviv: 82-75 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement