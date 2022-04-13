Macera bitti, bu kez nokta atışı! İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor - Son Dakika

Sarı-Lacivertliler oturmuş kadrosuna nokta atışı transferler yaparak önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Gençleşme projesinden vazgeçmeyen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon pek çok futbolcuyla yollar ayrılacak.

TECRÜBELİ KALMAYACAK

Mesut, Gustavo, Sosa, Novak gibi isimlerle yola devam edilmeyecek. Sol bek ve tecrübeli orta saha ihtiyacını çok net şekilde gören Ali Koç ve ekibi, maceraya kapılmak istemiyor.

BONSERVİSLERİ YOK

Real Madrid'le yolları ayıracak Marcelo ve Isco, Fenerbahçe için biçilmiş kaftan oldu. 33 yaşındaki Marcelo ve 29 yaşındaki Isco, Madrid ekibinde süre almaya devam ediyor. İki futbolcunun maaşı takıma yakın seviyede olması halinde imzalar atılacak.