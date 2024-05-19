Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu

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İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City ile Arsenal şampiyonluk için sahaya çıktı. Manchester City, konuk ettiği West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğu elde eden taraf oldu. Maçta goller; 2. ve 18. dakikalarda Foden, 43. dakikada Kudus ve 59. dakikada Rodri'den geldi.

LİG TARİHİNDE BİR İLK

Gök Maviler, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşırken Premier Lig'de bunu ilk kez başaran ekip oldu. City taraftarları şampiyonluk sonrası sahaya girerek kutlama yaptı.

ARSENAL'E GALİBİYET YETMEDİ

Diğer tarafta Arsenal, sahasında Everton ile karşılaştı. Mücadele 2-1 Arsenal lehine sona erdi. Maçta goller; 40. dakikada Idrissa Gueye, 44. dakikada Tomiyasu ve 89. dakikada Havertz'den geldi. Manchester City, 91 puanla ligi zirvede tamamlarken Arsenal ise 89 puanla ikinci oldu.