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Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçına son dakikada yaşanan olay damga vurdu. Fatih Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Kevin Lasagna'nın kafayla vurduğu top ağlara giderken, Serdar Dursun'un arka direkte topa dokunması sonucu ofsayt bayrağı kalktı. Serdar Dursun'un bu hamlesi futbolseverler tarafından çok konuşuldu.

Serdar Dursun\'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
20.12.2023 - 22:38,  Güncelleme: 22:42
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Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Maçın son anlarındaki pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.

SERDAR AĞLARA GİDEN TOPA DOKUNDU OFSAYT BAYRAĞI KALKTI

Mücadelenin son anlarında kullanılan kornere kafa vuran Lasagna'nın şutu tam ağlara gidecekken ofsaytta bulunan Serdar Dursun topa dokundu ve pozisyon geçerlilik kazanmadı.

"MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Serdar Dursun'un dokunduğu top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Mücadelenin ardından birçok futbolsever yıldız futbolcuya "Maçın kaderini değiştirdi" şeklinde yorum yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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