Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Maçın son anlarındaki pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.
Mücadelenin son anlarında kullanılan kornere kafa vuran Lasagna'nın şutu tam ağlara gidecekken ofsaytta bulunan Serdar Dursun topa dokundu ve pozisyon geçerlilik kazanmadı.
Serdar Dursun'un dokunduğu top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Mücadelenin ardından birçok futbolsever yıldız futbolcuya "Maçın kaderini değiştirdi" şeklinde yorum yaptı.
Son Dakika › Spor › Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika