Maçın bittiğini gören Arda Turan puro içti - Son Dakika
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Maçın bittiğini gören Arda Turan puro içti

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Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 1-1 biten mücadeleyi kırmızı kart gördüğü için tribünden izleyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan maç sonunda puro yaktı. O anlar kameralara yansıdı.

21.12.2024 09:22  Güncelleme: 09:27
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Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta gergin anlar yaşandı. Ev sahibi ekipte teknik direktör Arda Turan doğrudan kırmızı kart gördü.

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

İlk yarının uzatma dakikalarında 1-0 önde olan Eyüpspor'da Caner Erkin, sol çizgide İrfan Can Kahveci ile mücadelesinde yerde kaldı. Oyun devam etti, Eyüpsporlu futbolcular ve kenar yönetimi oyunun durmasını işaret etti ancak oyun devam etti. Soldan bindiren Kostic'in yerden ortasında En Nesyri sol ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, gol öncesinden başlayıp, golün sonrasında kenarda hakemlere yoğun itirazda bulundu. İtirazı sırasında saha çizgilerinin içine giren Arda Turan'a hakem Emre Kargın doğrudan kırmızı kart gösterdi. Arda Turan, kırmızı kartın ardından tribüne çıktı.

MAÇ SONU PRO YAKTI

Tartışmalı pozisyonların ve tansiyon seviyesinin yüksek olduğu mücadelenin sonunda kazanan çıkmazken, Arda Turan'ın pro içtiği görüldü. O anlar kısa sürede viral oldu.

Maçın bittiğini gören Arda Turan puro içti

Fenerbahçe, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın bittiğini gören Arda Turan puro içti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İdris Uzumcu:
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