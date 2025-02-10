Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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Spor

Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta tartışmalı bir penaltı kararı verildi. Adana Demirspor, bu kararı protesto ederek maçın ilk yarısında sahadan çekildi. Tartışmalı penaltı kararını eski hakemler canlı yayında yorumladı. Hakemler, bu kararın açık bir hata olduğunu ve aldatma olduğunu ifade etti.

10.02.2025 10:30
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Galatasaray'ın sahasında Adana Demirspor ile oynadığı maçta Dries Mertens ile Semih Güler arasında ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası verilen penaltı kararı tartışma yarattı. Adana Demirspor, bu kararı protesto ederek maçın ilk yarısında sahadan çekildi.

Tartışmalı penaltı kararı hakkındaki yorumlar şu şekilde;

"İZAHI MÜMKÜN OLMAYACAK KADAR AÇIK BİR HATA"

Bülent Yıldırım: Bazı kararlar vardır, sübjektiftir. Türkiye ikiye bölünür, 'burada müdahale yeterliydi, yetersizdi' dersiniz. Bu, izahı mümkün olmayacak kadar açık bir hata. Semih top için ayağını yere koydu, ekstra olarak genişletmedi. Mertens topu kurtardıktan sonra, ayağının burnunun ucunu sürtecek, gelecek ve takacak. Hakemi aldatacak. Hakem buna penaltı çaldı. VAR incelemesi, kontrol yapıldığı esnada siz hakemin kararın yanlış olduğunu ispat edebilecek bir kanıtla ortaya çıkabiliyorsanız ve bu pozisyon aldatma ise hakemi monitöre davet edersiniz. Bu penaltının iptali, Mertens'in sarı kartla cezalandırılması gerekir. Hakem de VAR da sınıfta kalmış benim için. Çok net bir aldatma görüyorum ben.

Bahattin Duran: Ülkemizde, yurt dışında hakemlere sorsak yüzde kaç çıkar buna 'penaltı değil' diyenlerin oranı?

Bülent Yıldırım: Tamamına yakını.

Bahattin Duran: Ben de öyle diyorum.

Bülent Yıldırım: Belki Oğuzhan Çakır oy kullanır, 'penaltı' diye.

"BENİM İÇİN BİR ALDATMA BU"

Bahattin Duran: Bu kadar açık, benim için bir aldatma bu. Mertens götürüyor ayağını. Semih ayağını yere koydu, Mertens gitti bileğini büktü ve ayağını ona vurdu. Benim için de net bir aldatma bir kere bu. Burada Adana Demirspor'un endirekt serbest vuruşla başlaması lazım. Mertens de sarı kart görmeli. Burada temaslı bir aldatma, öyle bir şey değil. Tamamen Galatasaraylı oyuncu penaltıyı almak için ayağını götürüyor, vuruyor ve hakemi de aldatıyor. Bu hakemi aldatmaya yönelik harekete çok güzel bir örnek. Burada VAR'ın da mutlaka müdahil olması gerekiyor. Onun için sordum. Yüzde kaç oranında buna 'penaltı değil' denir diye. Oğuzhan Çakır'ı bu sezon en çok eleştirdiğimiz konu şuydu; ceza sahası içinde karar vermiyor. Verirse yanlış çıkıyor ama genelde VAR'a kararı bırakıyor.

"KABUL EDİLEMEZ"

Deniz Çoban: Bir şeyi atlamayalım, bir FIFA hakemi önü bu kadar açıkken, bu açıdan pozisyonu takip ediyorken böyle bir kararı vermemesini beklerim. Tartışmasız, her şey önünde. Bütün şartlar oluşmuş, önü kapalı değil, uzak değil. 'Bu pozisyonu nereden izlemek istiyorsun' deseler, Oğuzhan Çakır 'şuraları boşaltın, önüm açılsın' der. Bütün koşullar oluşmuşken bu kararı vermesi hakem açısından kabul edilemez. UEFA'da da, seminerlerde de, artık eğitim paketinde de VAR'ı ikinci plana koydu UEFA. Bunu değerlendirirken VAR üzerinden olayı tartışmıyor. Biz problemlerimizi VAR üzerinden çözmeye baktığımız sürece bunları tartışmaya devam ederiz.

Bülent Yıldırım: Teşhislerimiz ve seçimlerimiz yanlış olduğu sürece hastalık giderek tedavisi mümkün olmaz bir aşamaya geliyor.

Deniz Çoban: Sahada hakemdir esas olan, kararı o verdiği sürece hiçbir tartışmaya mahal kalmaz. Hakem sahada vermedi, VAR'a kaldı. Orası daha vahim. VAR çağırdığında, 'hocam size oyuncunun ayağının yerinde olduğunu ve aralarında mesafe varken teması olmadığını göstereceğim' diyecek.

Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

Adana Demirspor, Galatasaray, Tatil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • HÜSEYİN DALCI:
    Hakemlerle 2.liği kurtaran ,her hafta rakiplerini hakemlerle doğrayan tescilli şikebahçe , buradan sana hiç bir şey çıkmaz .O penaltı verilse ne olur verilmese ne olur. Adana ya gelin de görün onurlu Demirsporlular bir bir istifa ediyor.Şikebahcenin maşası Sancak yalnız kaldı. 88 4 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    öyle olsa her maç fbnin rakipleri sahadan çekilmesi lazımdı 62 9 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    olum bunun için ünlü yorumcu olmaya gerek yok ki benim 9 yaşındaki oğlumda penaltı değil diyor zaten bu penaltı işini boşverin bu provokasyonu kim yönetti ona bakın 68 2 Yanıtla
  • Apple User:
    aldatan futbolcular hep niye gs de 5 49 Yanıtla
  • ha434343:
    Bu Galatasaraylı futbolcunun almış olduğu bütün penaltılara bakarsın hiçbiri penaltı değildir hep hakemler aldanmıştır alışkanlık haline geldi alışmış kudurmuştan beterdır 3 40 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kaos Yaratmak İstiyorlar 34 3 Yanıtla
  • OZGUR BUYUK:
    BİRKAÇ TAKIM DAHA ADANA GİBİ SAHADA ÇEKİLMESİ LAZIM YOKSA TÜRK FUTBOLU DÜZELMEZ. YALNIZ GS VE FB OYNASIN BİRİSİ ŞAMPİYON OLSUN. BOŞUNA DİĞER TAKIMLAR MASRAF ETMESİN. FOYAMIZ ORTAYA ÇIKTI AVRUPA 2 LİGİNDE BİLE HİÇBİRİ İLK 8 GİREMEDİ. 1 35 Yanıtla
  • ferhat eser:
    glatasarayı maddeye alıştırmış hakemler durmadan tcvz ediyolar geseye karşılığında bedava 3 puan hediye kupalar veriyolar 6 28 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hırsızın hiç mi suçu yok, herkes hakemi suçluyor ama aldatmayı alışkanlık haline getiren futbolcuya niye tepki verilmiyor. 29 3 Yanıtla
  • Azadi Erkacmaz:
    karakter haysiyet meselesini profesyonellik adı altında kurnazlık yapıp penaltı kaptı diyenler oluyor yuh size 2 24 Yanıtla
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SON DAKİKA: Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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