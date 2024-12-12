Avrupa Futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, bu gece oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.
Kenan Yıldız'ın Juventus tarihine geçtiği akşamda Nuri Şahin'in Dortmund'u Barcelona engelini geçemedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:
Son Dakika › Spor › Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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