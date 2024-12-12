Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi\'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, 9 karşılaşmayla tamamlandı. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund, Barcelona'ya 3-2 mağlup oldu. Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'ta tarihe geçti. İşte gecenin sonuçları...

12.12.2024 09:37
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Avrupa Futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, bu gece oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Kenan Yıldız'ın Juventus tarihine geçtiği akşamda Nuri Şahin'in Dortmund'u Barcelona engelini geçemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

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    Yorumlar (1)

  • Burak Şan:
    8 taşlı kaypak ferhat eser 10 0 Yanıtla
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