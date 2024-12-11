Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları

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En çok tercih edilen ikinci el otomobil belli oldu

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Büyük heyecana sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta yapılan 9 maçla başladı.

REAL MADRİD DEPLASMANDA YENDİ

İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda İspanya temsilcisi Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürerek üst turu garantileyen ilk takım oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maçta son şampiyon Real Madrid, İtalya'da Atalanta'yı 3-2 yendi. Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti.

Gece alınan sonuçlar şöyle: