Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları başladı. İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda İspanya temsilcisi Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Milli futbolcu Arda Güler'in de oyunda olduğu maçta Real Madrid, Atalanta'yı 3-2 yendi. İşte gecenin sonuçları...

11.12.2024 09:19
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Büyük heyecana sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta yapılan 9 maçla başladı.

REAL MADRİD DEPLASMANDA YENDİ

İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda İspanya temsilcisi Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürerek üst turu garantileyen ilk takım oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maçta son şampiyon Real Madrid, İtalya'da Atalanta'yı 3-2 yendi. Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti.

Gece alınan sonuçlar şöyle:

Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları

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