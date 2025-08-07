Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı. Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi.
Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi. Karşılaşmaların rövanşları, 12 Ağustos'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle;
