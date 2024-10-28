Süper Lig devi Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile oynadığı derbi sırasında maçın hakemine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın videolu paylaşımında "Rams Park'ta ilk yarının özeti!" ifadeleri yer aldı. Söz konusu videoda Davinson Sanchez'in Immobile ve Rafa Silva ile girdiği ikili mücadelelere yer verildi.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Maçtan kesitlere yer veren Beşiktaş'tan derbi sırasında olay paylaşım - Son Dakika
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