Maçtan kesitlere yer veren Beşiktaş\'tan derbi sırasında olay paylaşım

Spor

Süper Lig devi Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile oynadığı derbi sırasında maçın hakemine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

MAÇ OYNANIRKEN ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ

Beşiktaş'ın videolu paylaşımında "Rams Park'ta ilk yarının özeti!" ifadeleri yer aldı. Söz konusu videoda Davinson Sanchez'in Immobile ve Rafa Silva ile girdiği ikili mücadelelere yer verildi.

İşte o paylaşım;