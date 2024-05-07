Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış - Son Dakika
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Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış

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Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın maç sonu basın toplantısında boş salona konuşma yaptığı görüldü. Kartal'ın o anları kısa sürede viral oldu.

07.05.2024 11:41  Güncelleme: 11:51
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Süper Lig'in 35. haftasında dün akşam deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısı gündeme damga vurdu.

"BOŞ SALONA KONUŞMUŞ"

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntülerde ise deneyimli antrenör İsmail Kartal'ın konuşma yaptığı salonun boş olması dikkatlerden kaçmadı. Onlarca koltuğun neden boş olduğu ise de büyük merak konusu oldu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

"SORUMLULUK BANA AİT"

"Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana ait. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık.

"HALA YARIŞIN İÇİNDEYİZ"

Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Üzgünüz, yolumuza devam ediyoruz. Matematiksel olarak son maça kadar elimizden geleni yapacağız."

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış - Son Dakika

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