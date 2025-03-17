Maçtan sonra ortaya çıktı! Bu detay Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edebilir - Son Dakika
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Maçtan sonra ortaya çıktı! Bu detay Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edebilir

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Samsunspor ile golsüz berabere kalmasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 olan Fenerbahçe, bu sezon ligin ilk 3 sırasında yer alan diğer iki rakibini mağlup edemedi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Samsunspor ile oynadığı 4 maçta 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Jose Mourinho'nun takımı, 4. ve 5. sıradaki Beşiktaş ile Eyüpspor'u da yenemedi.

17.03.2025 10:28
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 olurken, adeta bunun sebebini gösteren bir istatistik ortaya çıktı.

GALATASARAY VE SAMSUNSPOR'A KARŞI 4 MAÇTA 3 PUAN

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk 3 sırasında yer alan diğer iki rakibini olan lider Galatasaray ve 3. sıradaki Samsunspor'u 4 maçta da mağlup edemedi. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda sadece 3 puan toplayabildi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Samsunspor'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
  • Samsunspor 2-2 Fenerbahçe
  • Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR'U DA YENEMEDİ

Fenerbahçe, şu anda ligde 4 ve 5. sırada yer alan Beşiktaş ve Eyüpspor'a karşı da galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybetti ve Eyüpspor ile yine deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

KADIKÖY'DE BU SEZON BİR İLK

Öte yandan Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir iç saha mücadelesinde gol atmayı başaramadı. Şu ana dek evinde 12 lig müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakaların tamamında en az 1 gol atmayı başarmıştı.

9 MAÇLIK SERİ DE BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ligde iç sahada elde ettiği 9 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Bu sezon evinde son puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.

Maçtan sonra ortaya çıktı! Bu detay Fenerbahçe\'yi şampiyonluktan edebilir

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Son Dakika Spor Maçtan sonra ortaya çıktı! Bu detay Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fırat Helvacı:
    Hakem dun aksam oynanan macta 2.yari uzatma dakikasini 8 e ciarip elinden ne geliyosa yapti bir gol icin ama onu da atamadilar.Hayatimda bu kadar guzel paslasip da kalenin dibinden topu havaya diken veya saga sola kaciran baska takim futbolcusu gormedim ustelik milyonluk yabanci futbolcular bunu yapanlar.Fb nin gol atabilmesi icin kale direklerimin 500 cm yukseltilmesi lazim.Oyle olsaydi 6 tane gol atmisti. 11 6 Yanıtla
  • Alpi:
    Bu kuslar in hesaba katılmadığı tek şey var o da ALLAH...ILAHI ADALET ISLIYOR MAYIS AYI GELJYOR 8 2 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Birisi çıksın morunyu desin ne zaman yenilirse ya da beraber kalırsa gereksiz konuşmalar yapıyor yok bu takım bize karşı defans yapmaya gelmiş ya Türkiye'de Ligi'nde senin elindeki geniş kadru hiçbir takımda yok ya da Galatasaray'a sataşıyor sen ne oynatıyorsun Türkiye liginden en kötü teknik direktörü sensin 4 2 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Bir şey sorcam: Fener taraftarının hala umudu var mı? 2 1 Yanıtla
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