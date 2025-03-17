Maçtan sonra ortaya çıktı! Bu detay Fenerbahçe\'yi şampiyonluktan edebilir

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 olurken, adeta bunun sebebini gösteren bir istatistik ortaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk 3 sırasında yer alan diğer iki rakibini olan lider Galatasaray ve 3. sıradaki Samsunspor'u 4 maçta da mağlup edemedi. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda sadece 3 puan toplayabildi.
Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Samsunspor'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde;
Fenerbahçe, şu anda ligde 4 ve 5. sırada yer alan Beşiktaş ve Eyüpspor'a karşı da galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybetti ve Eyüpspor ile yine deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Öte yandan Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir iç saha mücadelesinde gol atmayı başaramadı. Şu ana dek evinde 12 lig müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakaların tamamında en az 1 gol atmayı başarmıştı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ligde iç sahada elde ettiği 9 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Bu sezon evinde son puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.
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