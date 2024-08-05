Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

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5-0'lık farklı mağlubiyetle Süper Kupa'yı ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da performansı ve madalya törenine katılmaması eleştirilen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Icardi, paylaşımında ''Yeni bir haftaya, yeni hedefimize doğru başımız dik bir şekilde başlayalım. Hedef 25'' ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldızın bu sözleri taraftarlar tarafından yoğun ilgi görürken, camiayı ayağa kaldırma mesajı olarak da yorumlandı.

05.08.2024 16:07  Güncelleme: 17:01
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Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak kupayı ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'da eleştiri yağmuruna tutulan isimlerin başında Mauro Icardi geliyor. Maçtaki durgun görüntüsüyle dikkat çeken ve madalya törenine dahi katılmayan Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

SÜPER KUPA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Kupa sonrasındaki sessizliğini bozdu. Beşiktaş maçına alınan 5-0'lık farklı skorun ardından ilk paylaşımını yapan Icardi, "Yeni bir haftaya, yeni hedefimize doğru başımız dik bir şekilde başlayalım. Hedef 25" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

CAMİAYA MESAJ OLARAK YORUMLANDI

Tecrübeli forvetin bu sözleri ile Galatasaray taraftarlarını ligin açılış maçına odaklanmasını istemesi, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımın ardından camianın toparlanması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

MADALYA TÖRENİNE KATILMAMIŞTI

Süper Kupa maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşmış, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım 5-0 kazanmıştı. Karşılaşma boyunca oldukça tutuk bir görüntü çizen Arjantinli futbolcu, müsabakanın ardından madalya almaya çıkmaması dikkat çekmişti. Icardi'nin bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisine yol açtı.

Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0\'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

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Son Dakika Spor Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sinan Altintas: çok enterasan 3 7 Yanıtla
  • cagatay ulum: ne dedi ne dedi 4 3 Yanıtla
  • Hüseyin bilge: Saygısızlık, da kime 2 1 Yanıtla
  • Zekeriya Ünlü: aaaaa Kamber nerde?? 2 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu - Son Dakika
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