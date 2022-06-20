"Madrid idmanlarına sarhoş giderdim" diyen Cicinho'dan akılalmaz itiraf - Son Dakika
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"Madrid idmanlarına sarhoş giderdim" diyen Cicinho'dan akılalmaz itiraf

20.06.2022 14:36
"Madrid idmanlarına sarhoş giderdim" diyen Cicinho'dan akılalmaz itiraf

2016 yılında Sivasspor forması da giyen eski Real Madridli yıldız Cicinho kendisiyle alakalı kritik açıklamalarda bulundu. Alkolün hayatına kötü etkilerinden bahseden Brezilyalı savunmacı: "İlk kez 13 yaşımdayken alkol aldım, sonra hiç durmadım. Real Madrid idmanlarına sarhoş giderdim"dedi.

Mirror'ın, Ressaca programından aktardığı habere göre; Real Madrid'in eski savunma oyuncusu Cicinho, özel yaşantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ciddi bir alkol problemi yaşadığını belirten Cicinho:"İlk kez 13 yaşımdayken alkol aldım, sonra hiç durmadım. Real Madrid idmanlarına sarhoş giderdim. Koku gelmesin diye kahve içerdim, parfümle yıkanırdım! Roma döneminde sakatlandığım dönem günde 14 saat içiyordum şimdi 15 yaşında bir oğlum var, ondan hep af diliyorum" ifadelerini kullandı.

'Madrid idmanlarına sarhoş giderdim' diyen Cicinho'dan akılalmaz itiraf

SİVASSPOR'DA FORMA GİYDİ

Brezilya'da Botafogo'da yetişen ve ardından Atletico MG ve Sao Paolo takımlarında kendini ispat eden sağ bek Cicinho, Real Madrid'e transfer olmuştu. 2016 yılında Süper Lig takımlarından Sivasspor formasını da giyen Brezilyalı oyuncunun kariyerinde, Roma ve Villarreal de bulunuyor.

'Madrid idmanlarına sarhoş giderdim' diyen Cicinho'dan akılalmaz itiraf
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Real Madrid, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Madrid idmanlarına sarhoş giderdim' diyen Cicinho'dan akılalmaz itiraf - Son Dakika


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