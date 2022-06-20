'Madrid idmanlarına sarhoş giderdim' diyen Cicinho'dan akılalmaz itiraf

Mirror'ın, Ressaca programından aktardığı habere göre; Real Madrid'in eski savunma oyuncusu Cicinho, özel yaşantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ciddi bir alkol problemi yaşadığını belirten Cicinho:"İlk kez 13 yaşımdayken alkol aldım, sonra hiç durmadım. Real Madrid idmanlarına sarhoş giderdim. Koku gelmesin diye kahve içerdim, parfümle yıkanırdım! Roma döneminde sakatlandığım dönem günde 14 saat içiyordum şimdi 15 yaşında bir oğlum var, ondan hep af diliyorum" ifadelerini kullandı.

SİVASSPOR'DA FORMA GİYDİ

Brezilya'da Botafogo'da yetişen ve ardından Atletico MG ve Sao Paolo takımlarında kendini ispat eden sağ bek Cicinho, Real Madrid'e transfer olmuştu. 2016 yılında Süper Lig takımlarından Sivasspor formasını da giyen Brezilyalı oyuncunun kariyerinde, Roma ve Villarreal de bulunuyor.