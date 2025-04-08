Mağlubiyete değil buna takıldılar! Fener maçında kayda alınan görüntü Trabzon'u karıştırdı - Son Dakika
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Mağlubiyete değil buna takıldılar! Fener maçında kayda alınan görüntü Trabzon'u karıştırdı

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettiği maç sonrası sosyal medyada yayılan bir görüntü, Trabzonspor taraftarlarının tepkisine neden oldu. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın maç sonrası Fenerbahçeli futbolcularla tokalaşması, özellikle Osayi Samuel ile olan tokalaşması tartışmalara yol açtı. Samuel, geçen sezon Trabzon'daki olaylı maçta taraftarlarla kavga etmiş, bazılarını yumruklamıştı.

08.04.2025 11:18
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 yenmesinin ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti.

MAÇ SONUNA DAMGA VURAN ANLAR

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcularla, özellikle de Osayi Samuel ile tokalaşırken görüntülendi. Bu tokalaşma, Trabzonspor taraftarları tarafından tartışma konusu oldu. Zira, Osayi Samuel geçen sezon Trabzon'daki olaylı maçta bazı Trabzonspor taraftarlarıyla kavga etmişti.

Bu sebeple, bazı taraftarlar Uğurcan Çakır'ın böyle bir oyuncu ile tokalaşmasını hoş karşılamadıklarını belirterek sosyal medyada tepki gösterdi. Görüntü, maçın skorundan daha fazla konuşulmasına yol açtı ve bordo-mavili camiada bu olay, maçın ardından en çok gündeme gelen konu oldu.

Mağlubiyete değil buna takıldılar! Fener maçında kayda alınan görüntü Trabzon\'u karıştırdı

Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mağlubiyete değil buna takıldılar! Fener maçında kayda alınan görüntü Trabzon'u karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Menteş:
    SPOR CENTİLMENLİK VE KARDEŞLİKTİR CAHİLLER ANLİYAMAZ ATAMIZ BEN SPORCUNUN AHLAKLISINI SEVEGİM DEMİŞ. 35 7 Yanıtla
  • null:
    bu haberi yapmanız bile insanları ayrıştırmaktır 23 5 Yanıtla
  • serhat ali:
    bu video da kötü bir şey göremedim. haberi yapanın kendisi kötü... 20 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    O tepki gösterenler provokatördür 5 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    ya ne var bunda hepimiz kardeşiz kavga bunlar boş iş tarım sanayii turizm alanında daha iyi olmak için enerjımızı harcamalıyız 2 0 Yanıtla
  • yakup suri :
    yav ne kindar bi taraftar grubusunuz siz ya... 2 0 Yanıtla
  • cinarali2019:
    kaostan nemalanan son dakika haber bunu haber yapmanız bile ayıp 1 0 Yanıtla
  • S62639202l:
    Bu bir Futbol müsabakası, ben maçın sorundan önce maç sonrası Futbolcuların rakipleriyle olan ilişkilerine bakarım, Maçta her ne sonuç olursa olsun, Futbolcuların birbirlerini tebrik etmeleri çok önemli, bu maçlar hep oynanacak, her üç sonuç ta yaşanacak "Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim" diyen Atatürkün bu sözünü şiar edinmeleri gerekir. Bunlar profesyonel insanlar bugün burda yarın başka takımda oynarlar bu yadırganmamalı. 1 0 Yanıtla
  • tahsin keçilioğlu:
    fenerbahce yenerse centilmen yenilirse çirkefleşir saldırır yenildiğinizde aynı centilmenliği gösterseniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Mağlubiyete değil buna takıldılar! Fener maçında kayda alınan görüntü Trabzon'u karıştırdı - Son Dakika
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