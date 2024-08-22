Mağlubiyetin biletini ona kestiler! Galatasaray\'da yıldız futbolcuya tepki

Spor

"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

Maymun çiçeği virüsünden hangi yaş grupları daha çok etkileniyor?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-2'lik sonuçla galip ayrılan ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 2-0'lık sonuçla üstün tamamlamıştı.

Galatasaray'da Young Boys karşısında yenen goller sonrası Derrick Köhn'e hem takım arkadaşları hem de sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

KÖHN'E TEPKİ YAĞDI

Young Boys, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken goller İsviçre ekibinin sağ kanadı Joel Monteiro'dan geldi. Monteiro'nun gollerinde tepki çeken isim, Galatasaray'ın sağ beki Derrick Köhn oldu.

Galatasaray'ın 4. dakikada çıkarken kaptırdığı top sonrası yediği golde görev bölgesinde olmayan Derrick Köhn, hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların tepkisini çekti. 45+4. dakikada ise Monteiro'nun ceza sahası sol çapraza gelerek attığı gol sonrasında Abdülkerim Bardakcı, vuruş pozisyonunda Monteiro'nun önünü kapatmakta geç kalan Derrick Köhn'e gol sonrası tepki gösterdi. Alman sol bek sosyal medyada da taraftarlardan yoğun tepki gördü.

KEREM İLE DE ANLAŞAMADI

Maç içerisinde Derrick Köhn'e hücum anlamında tepki de Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. İlk yarıda bir pozisyonda anlaşmazlık yaşadığı arkadaşına tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarının başında da bir pozisyon sonrası yine Derrick Köhn ile diyalog yaşadı.