Mağlubiyetin biletini ona kestiler! Galatasaray'da yıldız futbolcuya tepki - Son Dakika
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Mağlubiyetin biletini ona kestiler! Galatasaray'da yıldız futbolcuya tepki

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Galatasaray'ın Young Boys'a karşı aldığı mağlubiyet sonrası, takımın sağ beki Derrick Köhn'e hem takım arkadaşlarından hem de sosyal medyadan yoğun tepki geldi. Young Boys'un İsviçreli sağ kanadı Joel Monteiro'nun attığı gollerde Derrick Köhn'ün görev bölgesinde olmaması ve hücumda Kerem Aktürkoğlu ile anlaşamaması eleştirildi.

22.08.2024 09:22
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-2'lik sonuçla galip ayrılan ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 2-0'lık sonuçla üstün tamamlamıştı.

Galatasaray'da Young Boys karşısında yenen goller sonrası Derrick Köhn'e hem takım arkadaşları hem de sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

KÖHN'E TEPKİ YAĞDI

Young Boys, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken goller İsviçre ekibinin sağ kanadı Joel Monteiro'dan geldi. Monteiro'nun gollerinde tepki çeken isim, Galatasaray'ın sağ beki Derrick Köhn oldu.

Mağlubiyetin biletini ona kestiler! Galatasaray'da yıldız futbolcuya tepki

Galatasaray'ın 4. dakikada çıkarken kaptırdığı top sonrası yediği golde görev bölgesinde olmayan Derrick Köhn, hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların tepkisini çekti. 45+4. dakikada ise Monteiro'nun ceza sahası sol çapraza gelerek attığı gol sonrasında Abdülkerim Bardakcı, vuruş pozisyonunda Monteiro'nun önünü kapatmakta geç kalan Derrick Köhn'e gol sonrası tepki gösterdi. Alman sol bek sosyal medyada da taraftarlardan yoğun tepki gördü.

KEREM İLE DE ANLAŞAMADI

Maç içerisinde Derrick Köhn'e hücum anlamında tepki de Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. İlk yarıda bir pozisyonda anlaşmazlık yaşadığı arkadaşına tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarının başında da bir pozisyon sonrası yine Derrick Köhn ile diyalog yaşadı.

Mağlubiyetin biletini ona kestiler! Galatasaray\'da yıldız futbolcuya tepki

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Son Dakika Spor Mağlubiyetin biletini ona kestiler! Galatasaray'da yıldız futbolcuya tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • ferhat eser: abartmaya gerek yok şaşırılacak bir durum yok youngboys tecrübesiyle eliyecek galatasarayı herkez yerini bilir gese kim şampiyonlar ligi kim 44 115 Yanıtla
  • Mustafa Naz: #büyukeksi göreve :) 25 40 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz: avrupada 8 yiyen gelmiş burada yorum yazıyor. 53 9 Yanıtla
  • Emin Erol: esas muslera ya kesilmeli çok kötü goller yedi 55 3 Yanıtla
  • Ateş: Abdülkerim tek başına maçı verdi. 54 4 Yanıtla
  • Yusuf Miral: bence takımda kaleci nin hatası çoktu yenmiyecek göller yedi. 47 1 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz: muslera kötü günündeydi.abdulkerim milli maçlarda dahil çok kötü oynuyor.sadece forvet ile olmuuor bu işler defansa daha kalite adamlar lazım. 30 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Yormayın kafanızı, Galatasaray haftaya bir nojetel xamax tarifi uygular gönderir... 25 3 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut: Sağ bek değil adam sol bek 24 1 Yanıtla
  • M Akif Özer: Vallaha bizi ezdiler resmen düvdüler 13 10 Yanıtla
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