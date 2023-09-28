Maç sonuna damga vurdu! Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı - Son Dakika

Maç sonuna damga vurdu! Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

Maç sonuna damga vurdu! Çağdaş Atan\'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
Son Güncelleme: 28.09.2023 23:34

RAMS Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, 4-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, ligin üstünde iki takımla, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadıklarını bu yüzden malup olduklarını ifade etti.

İstanbul ekibi RAMS Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, 4-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"LİGİN ÜZERİNDE TAKIMLARLA OYNADIK"

Aldıkları mağlubiyetlere değinen Atan, "Ligin çok üzerine iki takım ile oynadık. Galatasaray ve Fenerbahçe! Çok hazırlar, maç sayıları fazla, çok kaliteli ve güçlü oyuncuları var. Aslında daha önce daha düşük bütçelerle bu tarz rakiplere genelde zorluk çıkaran oyun formasyonlarını bulabildik. Şu iki maçta geçiş aşamasındayız ve bir süreç işliyor" dedi.

"LİG PAZARTESİ BAŞLIYOR"

Ligin kendileri için yeni başladığını söyleyen Çağdaş Atan, "Lig bizim için pazartesi günü başlıyor. Gerçek hayat, gerçek savaş. Seri galibiyetler alarak, özellikle Anadolu maçlarını kazanarak yukarıya tutunacağını düşünüyorum. Kulüpte beklenti bu. Doğru oyunu ve doğru 11'i en kısa zamanda bularak yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Maç sonuna damga vurdu! Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maç sonuna damga vurdu! Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı - Son Dakika
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