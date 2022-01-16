Üye Girişi
Mahkeme, Novak Djokovic'in Avustralya vizesinin iptalini onayladı - Son Dakika

Mahkeme, Novak Djokovic'in Avustralya vizesinin iptalini onayladı

16.01.2022 10:22
Mahkeme, Novak Djokovic'in Avustralya vizesinin iptalini onayladı

Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran tek erkeklerde dünya bir numarası Novak Djokovic'in başvurusunu görüşen mahkeme, Sırp tenisçinin yaptığı itirazı reddetti.

Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran tek erkeklerde dünya bir numarası Novak Djokovic'in başvurusunu görüşen mahkeme, Sırp tenisçinin yaptığı itirazı reddetti.

Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesinde görülen davada, Djokovic'in avukatlarının savunmasını kabul etmeyen 3 hakimden oluşan mahkeme heyeti, Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin yetkilerini kullanarak verdiği kararı haklı bularak vize iptal kararını onayladı.

Üç yargıçtan oluşan bir heyetle yapılan duruşmada alınan kararın ardından Djokovic'in, Avustralya'dan sınır dışı edilmesi kesinleşti.

Avustralya yasalarına göre 3 yargıcın birlikte sonuçlandırdığı mahkeme kararları, "Tam Mahkeme" kabul ediliyor ve duruşmadan çıkan kararların temyiz yolu bulunmuyor.

Mahkemeyi avukatının ofisinden takip eden tek erkekler tenisinde dünya bir numarası Novak Djokovic'in ne zaman sınır dışı edileceği henüz netlik kazanmadı.

Ne olmuştu?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da antrenmanlarını sürdürüyordu.

Ancak Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini yeniden iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurmuştu.

YORUMLAR
500

Avustralya, Mahkeme, Temyiz, GÖÇ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mahkeme, Novak Djokovic'in Avustralya vizesinin iptalini onayladı - Son Dakika Spor


Komşular pencereden izleyince utancından geri eve girdi! Kadın, yolun ortasına tuvaletini yaptı Komşular pencereden izleyince utancından geri eve girdi! Kadın, yolun ortasına tuvaletini yaptı         
10:23
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
10:04 Yayaya çarpıp olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polislere direndi
10:02 CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu
09:55 CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi
09:34 Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı
09:21 Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi
09:06 Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu
09:02 İstanbul'un göbeğinde kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı
08:59 CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi!
08:58 Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü
08:55 Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 10:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: Mahkeme, Novak Djokovic'in Avustralya vizesinin iptalini onayladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement