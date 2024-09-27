Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! - Son Dakika
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Spor

Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

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Süper Lig'de 7. hafta öncesi şampiyonluk oranları değişti. 6 haftanın ardından lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi ve sarı-kırmızılılara 1.80 oran verildi. Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi ve sarı-lacivertli takıma 2.10 oran verildi.

27.09.2024 13:45
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Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

FAVORİ ASLAN

Süper Lig'de 6 haftanın ardından lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi ve sarı-kırmızılılara 1.80 oran verildi.

Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli takıma 2.10 oran verildi. Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran belirlendi. Bu takımların ardından Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.

Makas açılıyor! Süper Lig\'de şampiyonluk oranları değişti!

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Son Dakika Spor Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Sadece Beşiktaş:
    TÜRK HAKEMLERİ ADALETLİ OLURSA ŞAMPİYON KARTAL YAZDIRACAĞIZ 26 151 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu:
    Bu kişi ferhat eser arkadaşlar. Bilgilendireyim. 2 0
    Ali Arat:
    ferhattttttttt 1 0
    Seyyidali Can:
    ferhat isim mi değiştirdin :)) 1 0
    OZKANLI Mikail:
    Zayıf Ajax’a bile direnemediler :) 1 0
    Taner Barker:
    Ferhat elinize vermişler 4taşına 1 0
    Taner Barker:
    Kaleye şut bile çekemediniz Feroşşşş 1 0
  • Recep Yaşakan:
    Türkiye Ligi'nde güze hoş gelen futboluyla hem Avrupa'da hem ligde Galatasaray şampiyon olacak 98 26 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ya öyle böyle her sene alıştık benim takım onun takımı derken Mayıs da yine şampiyon Galatasaray 90 21 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    kuşlar, BABANIZ GALATASARAY 63 30 Yanıtla
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