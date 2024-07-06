Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti

Geniş Video İzle

EURO 2024'te, geçtiğimiz günlerde Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiğimiz maçta Marmaray'ı durdurup maçı izleyen makinistin görüntüleri sosyal medyada hala konuşulurken, bu kez yine bir makinist Marmaray'ı durdurup Hollanda-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti.

06.07.2024 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bakırköy'de Marmaray'ı durduran makinist Hollanda- Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist daha sonra oradan ayrılarak seferine devam etti.

A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy'de kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray'ı durdurarak taraftara eşlik etti.

Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti

MAKİNİST MAÇI İZLEDİ

Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti

AVUSTURYA MAÇINDA DA TRENİ DURDURMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Avusturya'yı yendiğimiz maçta da, Bakırköy'de Marmaray'ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etmişti.

Makinist, Marmaray\'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

Avusturya, Bakırköy, Hollanda, Marmaray, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:31 Makinist, Marmaray’ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti
23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:47 Yıkıldık resmen A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü Yıkıldık resmen! A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:18 Sopa ve bıçaklarla saldırdılar Giresun’da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Sopa ve bıçaklarla saldırdılar! Giresun'da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 23:53:23. #1.12#
SON DAKİKA: Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement