Mal varlığı akıllara durgunluk verdi! Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst petrol zengini çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Mal varlığı akıllara durgunluk verdi! Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst petrol zengini çıktı

06.07.2022 12:16

Beşiktaş, son olarak Burnley'de forma giyen golcü oyuncu Wout Weghorst'u kadrosuna kattı. Weghorst'un petrol zengini bir ailenin veliahtı olduğu öğrenildi. Wout'un aile şirketinde çalışmayıp futbola odaklandığı aktarıldı.

Beşiktaş, 1.97'lik dev santrfor Wout Weghorst ile anlaşma sağladı. İstanbul'a gelen golcü oyuncu coşkulu bir şekilde karşılandı. Yıldız ismin hayat hikayesi ise dikkat çekti.

PETROL ZENGİNİ

Wout Weghorst, futbol tarihinin en sıra dışı yaşam öykülerinden birine sahip. Hollanda'da 130 benzin istasyonu bulunan bir ailenin oğlu olan Wout Maria Weghorst'un anne babası, çocuklarının üniversite eğitimi alıp şirketlerinde çalışmasını istiyordu. Bu arada altyapısında oynadığı takımların bazı antrenörleri de kendisine futbolda iyi yerlere gelemeyeceğini söylüyordu. Ama Wout Weghorst vazgeçmedi ve adından söz ettiren bir golcü haline geldi.

Mal varlığı akıllara durgunluk verdi! Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst petrol zengini çıktı

4 ÇOCUKTAN SADECE BİRİ ŞİRKETTE ÇALIŞIYOR

Life Blogger sitesinde yer alan habere göre, Wout Weghorst'un büyükbabasının kurduğu aile şirketi, Hollanda'da akaryakıt ve gaz perakendeciliği işini yapıyor. Wout'un ebeveynleri Astrid ve Frans ise evlatlarının şirkette çalışmasını istiyor. Ancak 4 çocuktan sadece biri şirkette çalışmayı kabul ediyor.

Mal varlığı akıllara durgunluk verdi! Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst petrol zengini çıktı

WOUT'UN YÜKSELİŞİ

Willem formasıyla adından söz ettirmeye başlayan yıldız oyuncu, kariyerinde adım adım yükseldi. İlk yıllarında antrenörleri tarafından beğenilmeyen oyuncu, kendini geliştirdi ve Avrupa futbolunda yer edindi. Wolfsburg ve Burnley formalarıyla gollerini sıralayan 1.97'lik yıldız yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

YORUMLAR
500
Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU

Hollanda, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mal varlığı akıllara durgunluk verdi! Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst petrol zengini çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:59 Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:28:34. #1.12#
SON DAKİKA: Mal varlığı akıllara durgunluk verdi! Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst petrol zengini çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement