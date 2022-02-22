Malatya'da 3 kurum binası "Erişebilirlik Belgesi" aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen logo tanıtım programı kapsamında Malatya'da 2 kamu ve 1 özeL kurum binası "erişilebilir hizmet binası" olarak kabul edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Malatya ili Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, kentte 2 kamu, 1 özel kurum binasına erişilebilirlik logolu bayrak verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen tanıtım kapsamında Malatya Havalimanında gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, vatandaş odaklı devlet yönetimi anlayışının önemli olduğunu anlattı.

Kamu binaları inşa edilirken vatandaşların verilen hizmete erişebilmesinin önceliklendiğini bildiren Şahin, "Kamu binası inşa edilirken aklımıza engeliler geliyor. Engelliler üst katlara nasıl çıkacak diye düşüncemiz oluyor, onlar için asansör ayarlıyoruz." diye konuştu.

Şahin, belgenin alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ise müdürlük olarak 2014 yılından buyana kentte Erişilebilirlik, İzleme ve Denetleme Komisyonunca 275 kamu binasının denetlendiğini söyledi.

Kentte 3 kurum binasının belge aldığını aktaran Sökmen "Malatya Havalimanı, Özel Güvenim Bakım Merkezi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Güleryüzler Kafe, Erişilebilir Belgesi almaya hak kazandı." diye konuştu.

Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz ise kentte "Erişebilirlik Belgesi" alan ilk kamu hizmet binalarından olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Şahin, tarafından Akyüz, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Adem Bedir Ergül ile Özel Güven Bakım Merkezi'nden Merve Bayrak'a erişilebilirlik logosunun bulunduğu bayrak verildi.

Etkinliğin ardından, havalimanında erişilebilirlik logosunun yer aldığı bayrak göndere çekildi.