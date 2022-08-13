Malatya haber | Bodrumspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Malatya haber | Bodrumspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

13.08.2022 11:30
Malatya haber | Bodrumspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

Malatya habere göre Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor sezonun ilk haftasında yarın evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor sezonun ilk haftasında yarın evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tadilatı tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda Direnç Tosunoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 200, diğer kategoriler 50 TL olarak belirlendi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, taraftara destek çağrısında bulundu. İyi bir kadro kurduklarını ifade eden Taşdemir, "Bodrumspor tarihi bir maça çıkacak. Hepimiz heyecanlıyız ama çok çalıştık. İnanıyorum ki ilk maçımızda ilk galibiyetimizi alacağız" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Malatya haber | Bodrumspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika

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