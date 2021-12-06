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Mamak'taki spor tesislerine yoğun ilgi - Son Dakika

Mamak'taki spor tesislerine yoğun ilgi

06.12.2021 11:33
Mamak'taki spor tesislerine yoğun ilgi

Dört mevsim hizmet veren Mamak Belediyesi spor tesislerine talep gün geçtikçe artıyor.

Dört mevsim hizmet veren Mamak Belediyesi spor tesislerine talep gün geçtikçe artıyor.

7'den 70'e herkesin faydalandığı spor tesislerinden 2021 yılı boyunca, Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda 8 branşta toplamda 2112 kişi, Mamak Belediyesi Başak Gençlik Merkezi ve Spor Salonu'nda 16 branşta 2724 kişi, Mamak Belediyesi Türközü Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'ne ise 12 bin 945 kişi kayıt yaptırdı. Mamak Şehir Stadı'ndan ise 16 futbol takımından 1950 sporcu faydalandı. Her yıl kendi rekorunu kıran Mamak Belediyesi spor tesislerinden 2021 yılı boyunca toplamda 24 branşta 19 bin 731 kişi faydalandı. Yaz spor okullarında ise 8 bin 548 kişiye 16 branşta ücretsiz eğitim verildi.

Şampiyonlar Mamak'tan çıkar

Mamak'ta spora ve sporculara yönelik desteklerin her yıl katlanarak arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak'ta lisanssız çocuk kalmayacak dedik ve sportif yatırımlarla ilçemizde bugüne kadar birçok tesisi hayata geçirdik. Tesislerimizde gençlerimizi sağlıklı bir ortamda bir araya getiriyor, onların hem fiziksel hem zihinsel gelişimine katkıda bulunuyoruz. Onlar da bu fırsatları değerlendirerek ilçemizin adını hem dünyada hem de Türkiye'de duyuruyorlar. Bizler de bu başarılarla gurur duyuyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkar diyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak'taki spor tesislerine yoğun ilgi
Mamak'taki spor tesislerine yoğun ilgi
Mamak'taki spor tesislerine yoğun ilgi
Mamak'taki spor tesislerine yoğun ilgi

Hidayet Türkoğlu, Mamak Belediyesi, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mamak'taki spor tesislerine yoğun ilgi - Son Dakika Spor


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