Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım - Son Dakika
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Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım

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Sivasspor- Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon, gündemdeki yerini koruyor. Arnavut golcü Manaj, 15. hafta VAR kayıtlarının açıklanmasından hemen sonra sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

10.12.2024 21:40  Güncelleme: 21:48
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor- Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonun yankıları sürüyor. Manaj, pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından sürpriz bir paylaşım yaptı.

MANAJ'DAN VAR KAYITLARI AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ PAYLAŞTI

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sıcaklığını korurken TFF, haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Manaj, VAR kayıtları açıklandıktan hemen sonrasosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım;

Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım

VERMEK İSTEDİĞİ MESAJ

Futbolseverler bu paylaşımı, Rey Manaj'ın "Bazılarının kendini ispat etmeye ihtiyacı yoktur" mesajı verdiği şeklinde yorumladı.

POZİSYONUN VAR KAYITLARI

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası maçın hakemi Turgut Doman ve VAR hakem Alper Çetin arasında geçen konuşma şu şekilde;

Hakem Turgut Doman: Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?

VAR Hakemi Alper Çetin: Gösteriyorum bir açı daha.

Hakem Turgut Doman: Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Tamamdır, karar senin.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Galatasaray maçında faul yaptığı Barış Alper Yılmaz'dan özür dilemişti.

Rey Manaj, paylaşımına şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak veya sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maç skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem olmuştu.

Manaj\'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım

Barış Alper Yılmaz, Sosyal Medya, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Emin Erol:
    eline ayağına sağlık rej manay çok iyi yaptın helal olsun 4 167 Yanıtla
  • ferhat:
    OEminnn sever aannn sini konuşturmayı, güzel yüzlüdür ama boslaaanı coktur, pek grnmez :))) 107 1 Yanıtla
  • ferhat:
    OEminn aannn neen de sklirken öyle diyordu :))) 98 2 Yanıtla
  • Bilal Aslan:
    Manaj diye yazılır Adam diye okunur. 3 86 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    şimdi bu adam diyorki "ben ortalığı karıştırdım, tüm Türk futbol dünyasını kaosa sürükledim, önce özür diledim şimdi de inkar ediyorum, beni sınırdışı etmezseniz daha çok pislik çıkaracağım" 65 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    hadi hadi seneye febem seni bedavaya indirir 36 4 Yanıtla
  • H celik:
    İnşallah niyetin neyse daha fazlasını sana yaparlar 31 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    RAMS TA SENINDE TRAMPONUN OLUR 21 2 Yanıtla
  • Musa Yüce:
    Aramızda bir dönme var 11 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalan para almış 9 2 Yanıtla
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