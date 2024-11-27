UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta başladı. Dün gece oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun beşinci haftasında 9 maç yapıldı.
Günün en farklı sonucuna Çek ekibi Sparta Prag'ı deplasmanda 6-0 mağlup eden İspanyol temsilcisi Atletico Madrid imza attı. Atalanta deplasmanda Young Boys'u, Bayer Leverkusen de Salzburg'u 5-0'lık sonuçlarla mağlup etti.
Ligde de sıkıntılı günler geçiren Manchester City ise sahasında 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada yediği gollerle Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Son Dakika › Spor › Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece - Son Dakika
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