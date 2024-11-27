Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece - Son Dakika
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Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftası heyecanla başladı. Manchester City ise sahasında 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada yediği gollerle Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. İşte gecenin sonuçları...

27.11.2024 09:14  Güncelleme: 09:22
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta başladı. Dün gece oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun beşinci haftasında 9 maç yapıldı.

MAÇLARIN GENELİNDE GOL YAĞMURU VARDI

Günün en farklı sonucuna Çek ekibi Sparta Prag'ı deplasmanda 6-0 mağlup eden İspanyol temsilcisi Atletico Madrid imza attı. Atalanta deplasmanda Young Boys'u, Bayer Leverkusen de Salzburg'u 5-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

CITY 3 FARKI KORUYAMADI

Ligde de sıkıntılı günler geçiren Manchester City ise sahasında 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada yediği gollerle Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

  • Slovan Bratislava- Milan: 2-3
  • Sparta Prag-Atletico Madrid: 0-6
  • Manchester City-Feyenoord: 3-3
  • Bayern Münih- Paris Saint Germain: 1-0
  • Inter-Leipzig: 1-0
  • Barcelona-Brest: 3-0
  • Bayer Leverkusen-Salzburg: 5-0
  • Sporting-Arsenal: 1-5
  • Young Boys-Atalanta: 1-6
Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi\'nde çılgın gece

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