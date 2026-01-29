City taraftarından Galatasaraylıların sabrını sınayan hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

City taraftarından Galatasaraylıların sabrını sınayan hareket

Haberin Videosunu İzleyin
City taraftarından Galatasaraylıların sabrını sınayan hareket
29.01.2026 08:43  Güncelleme: 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
City taraftarından Galatasaraylıların sabrını sınayan hareket
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City-Galatasaray maçında ilginç bir olay yaşandı. Bir Manchester City taraftarı, Galatasaray tribünlerine dönerek Fenerbahçe armasını gösterdi. Bu durum kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu. Ezeli rekabetin tribünlere yansıması olarak değerlendirilen bu hareket, maçın önüne geçen en dikkat çeken anlardan biri oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City– Galatasaray karşılaşmasında ilginç bir görüntü kameralara yansıdı. Bir Manchester City taraftarı, Galatasaray tribünlerine dönerek Fenerbahçe armasını gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden olurken, ezeli rekabetin tribünlere yansıması olarak değerlendirildi.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN AN

Tribünlerde yaşanan bu hareket, karşılaşmanın önüne geçen anlardan biri olurken, futbolseverler arasında tartışma konusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Galatasaray, Manchester, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor City taraftarından Galatasaraylıların sabrını sınayan hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    ne yapsın garip febesini göremiyince gelmiş GS yi seyretmeye. 15 23 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israilsaraylı olmak ayrıcalıktır ayıp etmişler 7 10 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan’dan haber var Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var
Uçak kalktı kalkacak Galatasaray’dan transferde 3. bomba Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı

09:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden çuval çuval para kazandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:57
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:32
Hamas’tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
Hamas'tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
07:18
Piyasalar bugüne de hareketli başladı Rekorlar art arda kırılıyor
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor
06:52
Mazlum Abdi’nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye’ye atabilir
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 10:13:15. #7.11#
SON DAKİKA: City taraftarından Galatasaraylıların sabrını sınayan hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.