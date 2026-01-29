UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City– Galatasaray karşılaşmasında ilginç bir görüntü kameralara yansıdı. Bir Manchester City taraftarı, Galatasaray tribünlerine dönerek Fenerbahçe armasını gösterdi.
Söz konusu anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden olurken, ezeli rekabetin tribünlere yansıması olarak değerlendirildi.
Tribünlerde yaşanan bu hareket, karşılaşmanın önüne geçen anlardan biri olurken, futbolseverler arasında tartışma konusu oldu.
City taraftarından Galatasaraylıların sabrını sınayan hareket
