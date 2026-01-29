Manchester City maçı sonrası Icardi\'yi görenler tanıyamadı

Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 mağlup olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak play-off turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuca rağmen Galatasaray, lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak adını play-off turuna yazdırdı.
Lig aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netleşti. Sarı-kırmızılıların bu turda Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşmesi bekleniyor.
Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Manchester City forması giymesi dikkat çekti. Icardi'nin bu anları kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
