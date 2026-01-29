Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı - Son Dakika
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı
29.01.2026 10:24  Güncelleme: 10:24
Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 yenilmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalarak play-off turuna yükseldi; Mauro Icardi'nin maç sonrası City forması giymesi ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 mağlup olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak play-off turuna yükseldi.

GALATASARAY MANCHESTER CITY'YE KAYBETTİ, TUR BİLETİNİ ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuca rağmen Galatasaray, lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak adını play-off turuna yazdırdı.

PLAY-OFF TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netleşti. Sarı-kırmızılıların bu turda Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşmesi bekleniyor.

ICARDI'DEN MAÇ SONU GÜNDEM OLAN HAREKET

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Manchester City forması giymesi dikkat çekti. Icardi'nin bu anları kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

