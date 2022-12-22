Borussia Dortmund'da sergilediği başarılı performansın ardından Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, İngiliz ekibinde de istatistikleri altüst etti. Norveçli yıldız, kendisini Mbappe ile Messi-Ronaldo kıyasına benzer bir kıyaslamaya tabi tutmayacağını belirtti.
Erling Haaland yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo ve Messi arasındaki gibi Mbappe ile benim aramda bir rekabet söz konusu olabilir mi? Evet bu mümkün ama ben kendimi kimseyle karşılaştırmam." ifadelerini kullandı.
Zlatan Ibrahimovic'ten övgüyle bahseden Haaland, "Bir çok iyi şey yaptı ve yapmaya devam ediyor. Malmö'den müthiş bir çalışma şevkiyle bugünlere geldi. Onun kadar büyük ve onun kadar esnek bir vücuda sahip olmak inanılmaz. Zlatan'ın zekası belki de şuana kadar görülenlerin en iyisidir." dedi.
Son Dakika › Spor › Haaland'a Mbappe soruldu! Verdiği cevap futbolseverlerin tüm planlarını bozdu - Son Dakika