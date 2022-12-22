Haaland'a Mbappe soruldu! Verdiği cevap futbolseverlerin tüm planlarını bozdu - Son Dakika
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Haaland'a Mbappe soruldu! Verdiği cevap futbolseverlerin tüm planlarını bozdu

22.12.2022 16:12
Haaland'a Mbappe soruldu! Verdiği cevap futbolseverlerin tüm planlarını bozdu

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Kylian Mbappe ile geleceğin Messi-Ronaldo'su olacakları yönünde kıyaslamaları yaşamak istemediğini ifade etti. Norveçli yıldız yaptığı açıklamada, "Kendimi kimseyle karşılaştırmam." dedi.

Borussia Dortmund'da sergilediği başarılı performansın ardından Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, İngiliz ekibinde de istatistikleri altüst etti. Norveçli yıldız, kendisini Mbappe ile Messi-Ronaldo kıyasına benzer bir kıyaslamaya tabi tutmayacağını belirtti.

"BEN KENDİMİ KİMSEYLE KARŞILAŞTIRMAM"

Erling Haaland yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo ve Messi arasındaki gibi Mbappe ile benim aramda bir rekabet söz konusu olabilir mi? Evet bu mümkün ama ben kendimi kimseyle karşılaştırmam." ifadelerini kullandı.

"ZLATAN'IN ZEKASI EN İYİSİ"

Zlatan Ibrahimovic'ten övgüyle bahseden Haaland, "Bir çok iyi şey yaptı ve yapmaya devam ediyor. Malmö'den müthiş bir çalışma şevkiyle bugünlere geldi. Onun kadar büyük ve onun kadar esnek bir vücuda sahip olmak inanılmaz. Zlatan'ın zekası belki de şuana kadar görülenlerin en iyisidir." dedi.

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SON DAKİKA: Haaland'a Mbappe soruldu! Verdiği cevap futbolseverlerin tüm planlarını bozdu - Son Dakika
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