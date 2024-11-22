Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi - Son Dakika
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Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi

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İngiliz devi Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Yeni anlaşmayla birlikte Guardiola, 10 yılı aşkın süre takımın başında kalacak.

22.11.2024 08:48  Güncelleme: 08:57
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İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

TARİHE GEÇTİ

İngiliz ekibinin yaptığı açıklamaya göre, yeni anlaşmayla Guardiola, 10 yılı aşkın süre takımın başında kalmış olacak. City'nin başında 6 Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 18 kupa kazanan İspanyol çalıştırıcı, Premier Lig tarihinde 100 puana ulaşan ilk teknik adam oldu.

İngiliz devinin başında toplamda 490 maça çıkıp bu karşılaşmaların 353'ünü kazanan Pep Guardiola, yüzde 72'lik galibiyet yüzdesine ulaştı. Takım bu maçlarda 1200 gol attı.

Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi

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Son Dakika Spor Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi - Son Dakika

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