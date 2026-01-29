Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu

Manchester City'nin Etihad Stadı'ndaki yiyecek fiyatları dikkat çekti; özellikle döner kebap ve turtaların fiyatları sosyal medyada gündem oldu.

ETIHAD STADI'NDA YİYECEK FİYATLARI GÜNDEMDE

Manchester City'nin maçlarını oynadığı Etihad Stadı'ndaki yiyecek fiyatları ortaya çıktı. Stadyumda satılan ürünlerin fiyatları, Türk futbolseverlerin de dikkatini çekti.

Stattaki fiyat listesine göre döner kebap 220 TL, etli turta 230 TL, tavuklu köri turtası 220 TL, peynirli ve soğanlı turta 220 TL, sosisli rulo 200 TL olarak satılıyor. Atıştırmalıklarda ise çikolata ve cips 60 TL, şekerleme paketi 60 TL, çikolata paketi 80 TL, patlamış mısır ise 80 TL'den taraftarlara sunuluyor.

SOSYAL MEDYADA KARŞILAŞTIRMALAR YAPILDI

Fiyatların paylaşılmasının ardından sosyal medyada Türkiye'deki stat fiyatlarıyla karşılaştırmalar yapıldı. Özellikle döner kebap ve sıcak yiyeceklerin fiyatları, futbolseverler arasında tartışma yarattı.

Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları: