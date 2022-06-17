Manchester City transferde frene basmıyor! Orta saha transferi için 200 milyon sterlini gözden çıkardılar

Premier Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, yeni sezonda da hem lig de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak istiyor. Erling Haaland hamlesiyle büyük bir atılım yapan City, orta sahayı güçlendirmek istiyor.

CİTY'DE HEDEF KALVİN VE DE JONG

Mirror'da yer alan habere göre; Manchester City, Barcelona'dan Frenkie De Jong'u, Leeds United'dan da Kalvin Phillips istiyor. Pep Guardiola bu transferler birlikte orta sahada yapılanmaya gitmek istiyor. Maviler, bu yıldız isimler için toplamda 200 milyon sterlini gözden çıkardı.