Pep Guardiola'ya bir şok mağlubiyet daha - Son Dakika
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Pep Guardiola'ya bir şok mağlubiyet daha

Pep Guardiola\'ya bir şok mağlubiyet daha

İngiltere Premier Lig'de son dört sezonun şampiyonu Manchester City, kötü gidişatını durduramıyor. İngiliz devi Juventus ve Manchester derbisi mağlubiyetlerinin ardından Aston Villa'ya da 2-1 yenildi. Teknik Direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, son yedi maçta beşinci yenilgisini aldı ve lider Liverpool'un 9 puan gerisinde kaldı.

21.12.2024 17:29
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İngiltere Premier Lig'de son dört sezonun şampiyonu Manchester City, kötü gidişatı durduramıyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri, Juventus ve Manchester derbisindeki mağlubiyetlerin ardından bu kez de Villa Park'ta 2-1 kaybederek üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

YİNE YENİLDİLER

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Aston Villa'ya konuk oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Juventus'a 2-0 yenilen, ardından da derbide evinde Manchester United'a 2-1 kaybeden Pep Guardiola'nın öğrencileri, Villa Park'ta da kayıptı. Unai Emery'nin takımı, son şampiyonu 16. dakikada Jhon Duran ve 65. dakikada Morgan Rogers'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. City'nin tek golü ise 90+3'te Phil Foden'dan geldi.

İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Kötü gidişatı durduramayan Manchester City, böylelikle İngiltere Premier Lig'de son yedi maçta beşinci yenilgisini aldı. City söz konusu yedi mücadelede tek galibiyetini ise iç sahada Nottingham Forest'a karşı 3-0'lık skorla elde etti. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sonuçla birlikte, iki maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 9 puan gerisinde kaldı.

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Son Dakika Spor Pep Guardiola'ya bir şok mağlubiyet daha - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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