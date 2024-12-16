Manchester derbisini kazandıran futbolcudan Arda Güler sevinci - Son Dakika
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Manchester derbisini kazandıran futbolcudan Arda Güler sevinci

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Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City ve Manchester United karşılaştı. Ev sahibi Manchester City, ilk yarı öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti. United'ın 2. golünü atan Amad Diallo, gol sevincini milli futbolcumuz Arda Güler'in ikonik sevinci ile kutladı.

16.12.2024 11:02
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Premier Lig'in 16. haftasında Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United ile karşı karşıya geldi.

MANCHESTER CITY ÖNE GEÇTİĞİ MAÇI KAYBETTİ

Ev sahibi Manchester City, 36. dakikada Josko Gvardiol'un attığı golle 1-0 öne geçmişti. Maçın büyük bölümünü geride götüren Manchester United, 88. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Takımına penaltıyı kazandıran isim olan Amad Diallo, 90. dakikada attığı golle de United'ı 2-1'lik galibiyete taşıdı.

ARDA GÜLER SEVİNCİ YAPTI

22 yaşındaki forvet Amad Diallo, yıldızlaştığı Manchester derbisinde takımına galibiyeti getiren golün sahibi oldu. Genç oyuncu, zafer getiren golden sonra milli futbolcumuz Arda Güler'in ikonik sevincini gerçekleştirdi.

Manchester derbisini kazandıran futbolcudan Arda Güler sevinci

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Son Dakika Spor Manchester derbisini kazandıran futbolcudan Arda Güler sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali :
    Ya gözünüzü seveyim bu nasil bir haber basligi yapilan baslik arasinda dünyalar kadar fark var. 1 6 Yanıtla
  • Yildiray:
    arda güler gibide çiş yapabiliyormu acaba meraklar içerisinde bu millet 0 4 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    ne alaka ya 1 2 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Altayin kankasi amad 0 1 Yanıtla
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