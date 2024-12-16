Premier Lig'in 16. haftasında Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Manchester City, 36. dakikada Josko Gvardiol'un attığı golle 1-0 öne geçmişti. Maçın büyük bölümünü geride götüren Manchester United, 88. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Takımına penaltıyı kazandıran isim olan Amad Diallo, 90. dakikada attığı golle de United'ı 2-1'lik galibiyete taşıdı.
22 yaşındaki forvet Amad Diallo, yıldızlaştığı Manchester derbisinde takımına galibiyeti getiren golün sahibi oldu. Genç oyuncu, zafer getiren golden sonra milli futbolcumuz Arda Güler'in ikonik sevincini gerçekleştirdi.
Son Dakika › Spor › Manchester derbisini kazandıran futbolcudan Arda Güler sevinci - Son Dakika
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