Manchester United, Arda Güler için Real Madrid'e servet teklif etti - Son Dakika
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Manchester United, Arda Güler için Real Madrid'e servet teklif etti

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Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in talipleri her geçen gün artıyor. Son olarak İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester United, Arda için 100 milyon euroyu gözden çıkardı. İngiliz ekibi bu transferi 2025 yılında gerçekleştirmek isterken, Madrid temsilcisinin ise Arda'yı bırakmaya niyeti yok. 19 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yeni sezon planlarında önemli bir yere sahip.

08.08.2024 17:00
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Geçen sene Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Türk futbolunun yıldızı Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bu sezon büyük roller yükleyeceği ve takımda kalmasını istediği Arda'ya dudak uçuklatan bir transfer teklifi geldi.

MANU'DAN 100 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İspanyol basınından Defansa Central'de yer alan habere göre; Arda Güler'i, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın kadroya katmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın, bu transferi 2025 yılında gerçekleştirmek istediği kaydedildi. Erik ten Hag'ın yönettiği Manchester United'ın, Arda Güler transferi için 100 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkardığı belirtildi. Ancak Los Blancos'un, Arda'yı bırakma niyetinin olmadığı bildirildi.

EL CLASICO'DA ŞOV YAPTI

Real Madrid, ABD hazırlık kampının ikinci dostluk maçında Barcelona ile karşılaştı. Maça ilk 11'de başlayan Arda, 1 asist yaptı. 1 golü de sayılmayan yıldız futbolcu, maç boyunca sahada kaldı. 19 yaşındaki genç yetenek, yeni transfer Endrick ile birlikte son oynanan Chelsea maçının kadrosunda ise yer almadı. Öte yandan ABD'deki hazırlık maçlarını tamamlayan Madrid'de gözler, 14 Ağustos'ta Atalanta ile oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşmasına çevrildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Manchester United, Arda Güler için Real Madrid\'e servet teklif etti

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Son Dakika Spor Manchester United, Arda Güler için Real Madrid'e servet teklif etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ankara null: yalan yaa 31 45 Yanıtla
    Tony Montana: Doğru rakamı sen yaz koçum 0 0
  • Ender Kervancıoğlu: Ederi en fazla 40 milyon euro 20 45 Yanıtla
    Çağatay Kurt: Sarrafa bak sen 0 0
  • haydar topçu: Benim gözümde 1 tl bile etmez çabuk sakatlanacak yapısı var 12 49 Yanıtla
    Kamber null: Senin gözünden bize ne la 0 0 Cem Inceoglu: Senin gözün göz değil 0 0
  • Ali Arslan: Yorumlara bakın ,tamamı gs li,ben hep söylüyorum gs takımını tutanın ne vatan sevgisi ne yurttaş sevgisi var nede bu ülkeye aidiyeti var, sırf FB bağlantılı diye sözüm ona küçük zekaları ile algı yaratacaklar ,oysa kendi vatandasi insan istemezmi daha yucelsin, çocuk r.madrid de oynuyor aloooo r.madrid almış la güldürmeyin kendinize ,biri yalan der diğer ederini belirler,:)) alooo çocuk r.madridin oyuncusu :))) 29 13 Yanıtla
  • Ali Arat: bu parayi etsin bende bisey bilmiyorum 13 27 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Ondan hala buraya yazıyorsın 0 0
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