Manchester United'dan İstanbul mesajı - Son Dakika
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Spor

Manchester United'dan İstanbul mesajı

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 24 Ekim'de İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Manchester United, sosyal medya üzerinden 'Istanbul is calling' başlıklı bir paylaşımda bulundu ve maçın heyecanını dile getirdi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, eski takımı Manchester United'a karşı sahaya çıkacak. Maçın hazırlıkları devam ederken, Mourinho'ya saygısını dile getiren Erik ten Hag ile ilgili bir görsel paylaşımı da yapıldı.

22.10.2024 15:02  Güncelleme: 15:10
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Fenerbahçe 24 Ekim 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak. Maçın hazırlıkları devam ederken Manchester United tarafından maç günü paylaşımı geldi.

Hazırlanan gönderi "Istanbul is calling" (İstanbul çağırıyor) başlığı altında paylaşıldı. Öte yandan Jose Mourinho eski takımına rakip olacak. Geçtiğimiz günlerde Mourinho'ya saygısını dile getiren Erik ten Hag ile ilgili de bir görsel paylaşımı yapıldı.

Manchester United'dan İstanbul mesajı
Manchester United\'dan İstanbul mesajı

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Son Dakika Spor Manchester United'dan İstanbul mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser:
    Babaları BEŞİKTAŞI iyi tanırlar fenerbahçede acımaz bunlara 22 33 Yanıtla
  • sudem meliss:
    3puan Manchester United ın Olacak 22 31 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Merhaba ben ferhat eserin babasıyım oğlumun kusuruna bakmayın çok sövmeyin lütfen 19 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sudem vaz geç benden artık yaşandı bitti burda rahat bırak beni bari yeterrr 5 11 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Sudem Melis merhaba nasılsın? 6 7 Yanıtla
  • Alpi:
    36. Takımın 36. Ne demek yazıklar olsun senin gibi Tangalı kulübe 9 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Biz öptük sıra siz de :)) şampiyon cim bom bom. 5 4 Yanıtla
  • Murat Gmail:
    Morinyo resimdeki gibi moraracak belliki 0 0 Yanıtla
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