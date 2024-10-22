Fenerbahçe 24 Ekim 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak. Maçın hazırlıkları devam ederken Manchester United tarafından maç günü paylaşımı geldi.
Hazırlanan gönderi "Istanbul is calling" (İstanbul çağırıyor) başlığı altında paylaşıldı. Öte yandan Jose Mourinho eski takımına rakip olacak. Geçtiğimiz günlerde Mourinho'ya saygısını dile getiren Erik ten Hag ile ilgili de bir görsel paylaşımı yapıldı.
Son Dakika › Spor › Manchester United'dan İstanbul mesajı - Son Dakika
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